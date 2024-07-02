Vanlı judocular Balkan Şampiyonasında başarılı oldu - Son Dakika
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Spor

Vanlı judocular Balkan Şampiyonasında başarılı oldu

Vanlı judocular Balkan Şampiyonasında başarılı oldu

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milli judocusu Asya Özmuş Balkan şampiyonu olurken, Havva Kaya ise Balkan üçüncüsü oldu. İl Müdürü Yalçın Özdemir, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

02.07.2024 14:37
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Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milli judocusu Asya Özmuş kazandığı birincilik madalyası ile Balkan şampiyonu olurken, Havva Kaya ise üçüncülük madalyası ile Balkan üçüncüsü oldu.

Van'da çalışmalarına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo antrenörü Rakip Aslan eşliğinde devam eden ve federasyon tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye Judo Şampiyonasında rakiplerini mağlup ederek kendi kategorilerinde sergiledikleri üstün performanslarından dolayı Judo Ümit Milli Takımına girmeye hak kazanan sporcular, 28-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Makedonya'da düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonasında ter döktü. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milli judocusu Asya Özmuş 40 kilo kadınlarda ter döktüğü şampiyonada tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazanarak Balkan şampiyonu olurken, bir diğer Vanlı sporcu Havva Kaya ise 48 kilo kadınlar kategorisinde Balkan üçüncüsü oldu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonasında altın madalya kazanarak Balkan şampiyonu ve bronz madalya kazanarak Balkan üçüncüsü olan başarılı sporcuları tebrik etti. İl Müdürü Yalçın Özdemir, "Kuzey Makedonya'da düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonasında ilimize ve ülkemize Balkan şampiyonluğu ve Balkan üçüncülüğü kazanan sporcularımızı ve sporcularımızın başarılarında emeği çok olan milli antrenörümüzü de yürekten kutluyorum. Milli judocularımız kariyerinin ilk Balkan derecesini elde ettiler. Bu başarılar inşallah artarak devam edecek. Balkan şampiyonu Asya Özmuş ve Balkan üçüncüsü olarak bizleri gururlandıran Havva Kaya'nın başarısında emeği olan herkese teşekkür ediyor, milli judocularımıza başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan ödül töreni sonunda konuşan judo antrenörü Rakip Aslan ise "Türkiye Judo Federasyonumuz tarafından düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden 420 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Minikler Balkan Şampiyonasına bizlerde ülkemizi ve ilimizi temsilen 2 sporcumuz ile katıldık. 40 kiloda ülkemizi temsil eden sporcumuz Asya Özmuş kazandığı altın madalya ile Balkan şampiyonu olurken, 48 kilo kadınlarda ter döken bir diğer sporcumuz Havva Kaya ise Balkan üçüncüsü oldu. Sporcularımızın müsabakalarda sergiledikleri mücadeleleri federasyonumuz yetkilileri tarafından beğenilerek sporcularımızdan Asya Özmuş ve Havva Kaya, Türkiye Judo Milli Takım Kampına davet edildiler. Buradan dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyoruz. İnşallah bu güzel başarılarımıza bir başarıda Dünya şampiyonasında eklenecektir. Son olarak dereceye giren bütün sporcularımızı tebrik ediyor, kendim ve sporcularım adına kazandığımız başarılarımızda her zaman yanımızda olan il müdürlüğümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

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