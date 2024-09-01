Vanspor FK, Belediye Derince Spor\'u mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 1. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Belediye Derince Spor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Hakan Ülker, Kurtuluş Aslan, İbrahim Ethem Potuk
Vanspor FK: Cantuğ Temel, Ayberk Kaygısız (Hasan Bilal dk. 65), Burak Kavlak, Yusuf Abdioğlu, Ahmet Eren (Muhammed Ali Doğan dk. 64), Sergen Yatağan (Batuhan Kör dk. 74), Mert Örnek, Bekir Can Kara, Massıs Gülük, Harun Kavaklıdere (Devrim Taşkaya 74), Fuat Bavuk (Onur Özcan dk. 90+1)
Belediye Derince Spor: Volkan Mert Korkmaz, Onur Taha Takır, İlker Akar, Ömer Alp Gülay, Denizalp Özdemir (Görkem Yılmaz dk. 83), Berkay Samancı (Ümitcan Ekşi dk. 82), Berat Kartal (Turgay Güner dk.46), Yunus Karakaya, İsa Nalbant (Hüseyin Eren Bektaş dk. 46), Bedirhan Yıldız, Yusuf Efe Yaman (İlyas Yılmazer dk. 63)
Goller: Berat Kartal (dk. 37) (Belediye Derince Spor), Massin Gülük dk. 52), Hasan Bilal (dk. 89) (Vanspor)
Sarı kartlar: İsa Nalbant, Berkay Samancı, Yunus Karakaya, Tugay Güner (Belediye Derince Spor), Ayberk Kaygısız, Ahmet Eren, Fuat Bavuk (Vanspor) - VAN
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