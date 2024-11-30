Vanspor FK, Karacabey Belediye Spor'u 2-0 Mağlup Etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Karacabey Belediye Spor'u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Burak Akdağ, Cem Mustafa Akpınar, Mustafa Güçer
Vanspor FK: Kurtuluş Yurt, Fuat Bavuk (Batuhan Kör dk. 76), Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal (Harun Kavaklıdere dk. 83), Mert Örnek, Eyüp Akcan, Onur Özcan, Erdem Seçgin (Bekir Can Kara dk. 63), Yusuf Abidoğlu, Rıdvan Dönmez (Ahmet Eren dk.63), Burak Kavlak (Medeni Bingöl dk.76)
Karacabey Belediye Spor: Eray Biriniçan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Koray Yağcı dk. 67), Abdullah Balıkçı (Berak Badak dk. 76), Muhammed Enes Yılmaz, Ömer Faruk Yücel (İbrahim Demir dk. 86), Berke Özgün, Ali Aydemir (Furkan Metin dk. 76), Fahri Pınar (Ümit Yasin Arslan dk. 46)
Goller: Batuhan Kör (dk. 84 pen. ve 90+5)(Vanspor FK)
Sarı kartlar: Fuat Bavuk, Onur Özcan, (Vanspor FK), Ali Aydemir, Yusuf Ziya Gümüş, (Karacabey Belediye Spor) - VAN
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