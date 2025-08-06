Vanspor ve Serik, 1. Lig'e merhaba diyor - Son Dakika
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Spor

Vanspor ve Serik, 1. Lig'e merhaba diyor

06.08.2025 11:16
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2025-2026 sezonunda Vanspor FK ve Serik Belediyespor ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek.

1. Lig'de 20 takımın katılımıyla oynanacak 2025-2026 sezonunda Vanspor FK ile Serik Belediyespor ilk kez mücadele edecek.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği 1. Lig'de, bu iki ekibi takip eden 5 takım, bir üst kulvardaki 3. ekip olabilmek için play-off mücadelesine çıkacak. Play-off'ta ligi 3. sırada bitirecek ekip doğrudan play-off finaline yükselecek. Bu takımı takip eden 4 takım ise finalist olmak için birbirleriyle karşılaşacak.

Ligin son 5 sırasında yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Takımlar

Toplam 20 takımın yer alacağı ligde TFF 2. Lig'den yükselen Sarıyer, Serik Belediyespor ve Vanspor FK, Süper Lig'den düşen Adana Demirspor, Bodrum FK, Hatayspor ve Sivasspor'un yanı sıra, Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Boluspor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Esenler Erokspor, Iğdır FK, İstanbulspor, Manisa FK, Pendikspor, Sakaryaspor ve Ümraniyespor, Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.

Vanspor FK ile Serik Belediyespor'un ilk kez yer alacağı 1. Lig'de bu yıla kadar 37 sezon mücadele eden Sakaryaspor en tecrübeli ekip konumunda bulunuyor.

Sakaryaspor'u Boluspor (32), Adana Demirspor ile Bandırmaspor (31), Sivasspor (25), Sarıyer (24), Hatayspor (22), İstanbulspor (19), Ankara Keçiörengücü (11), Ümraniyespor (8), Erzurumspor FK (6), Manisa FK ile Pendikspor (4), Bodrum FK ile Çorum FK (2), Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor ve Iğdır FK birer sezonla takip ediyor.

Daha önce 11 takım Süper Lig'e yükseldi

Bu sezon mücadele edecek ekiplerden 11'i daha önce Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Adana Demirspor ve Sakaryaspor 5, Boluspor ve İstanbulspor 3, Erzurumspor FK, Sarıyer ile Sivasspor 2, Bodrum FK, Hatayspor, Pendikspor ve Ümraniyespor ise birer kez 1. Lig'den Süper Lig'e çıktı.

Takımların performansları

1. Lig'de ilk kez yer alacak Vanspor FK ile Serik Belediyespor dışındaki ekiplerin 1. Lig'deki performansları şöyle:

TakımlarSezonOGBMAYP
Adana Demirspor311012439263310146611471384
Amed Sportif Faaliyetler13814159433557
Ankara Keçiörengücü1137213895139507478509
Bandırmaspor31994320299375105511391073
Bodrum FK2703320179856119
Boluspor321076437293346139911701507
Çorum FK27230202210481110
Erzurumspor FK6212976154300214349
Esenler Erokspor138131312535052
Hatayspor22702263180259827851881
Iğdır FK138161012573358
İstanbulspor19632241181210811667834
Manisa FK4144523755188183193
Pendikspor4138563745204169205
Sakaryaspor371226495331400145412971607
Sarıyer24754265254235873749873
Sivasspor25792301200291857865906
Ümraniyespor82781167389381330421

Kaynak: AA

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