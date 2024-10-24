Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf, futbol takımına sponsor oldu

Spor

Domuz eti skandalına rağmen birçok kesimden destek gören Köfteci Yusuf'a bir destek de TFF 3. Lig ekibi Denizlispor 'dan gelmişti. Köfteci Yusuf'a takımca yemek yiyerek destek veren yeşil-siyahlı kulübün X hesabı üzerinden yayınladığı videoda futbolcuların Köfteci Yusuf'ta yemek yediği anlar kaydedilmişti. Yapılan paylaşımında, "Son dönemde sosyal medyada çıkan haberler sonrası, yerli markamız Köfteci Yusuf'un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadeleri yer almıştı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Karaman FK, forma sponsorluğu konusunda Köfteci Yusuf ile anlaştığını duyurdu.Anlaşma kapsamında, 2024-2025 sezonu boyunca maç formalarında Köfteci Yusuf logosu yer alacak. Kulüpten yapılan açıklamada "Hemşehrimiz Yusuf AKKAŞ ve Köfteci Yusuf Ailesine, takımımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Tarım Ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi yayınlamıştı. Listenin ardından, Düzce'deki bir yemek firmasının ürünlerinde domuz eti bulunduğu açıklanmıştı. Restoranın adı açıklanmazken, sosyal medyada firmanın Köfteci Yusuf olduğunu ima eden paylaşımlarda bulunulmuştu. Daha sonra bahsi geçen firmanın Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıkmıştı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın muayene ve analiz raporuna göre; 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlanmıştı. Yapılan incelemelerde, tek tırnaklı ya da kanatlı hayvan eti ise tespit edilememişti. İncelemeler pişmiş köfte eti ve dana eti dönerinden numune alınarak yapılmıştı. Pişmiş köfte etinden 300 gram, dana eti dönerinden 400 gram numune alınmıştı. Raporlara göre her iki üründe domuz eti tespit edilmişti.