Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf, futbol takımına sponsor oldu - Son Dakika
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Spor

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf, futbol takımına sponsor oldu

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Ürünlerinde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Karaman FK'ya forma sponsoru oldu. Anlaşma kapsamında, 2024-2025 sezonu boyunca maç formalarında Köfteci Yusuf logosu yer alacak. Kulübün açıklamasında "Hemşehrimiz Yusuf AKKAŞ ve Köfteci Yusuf Ailesine, takımımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

24.10.2024 22:29
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Bir süredir domuz eti skandalıyla gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf'tan beklenmedik bir hamle geldi. İddiaları reddeden marka, sürpriz bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

KARAMAN FK'YA FORMA SPONSORU OLDU

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Karaman FK, forma sponsorluğu konusunda Köfteci Yusuf ile anlaştığını duyurdu.Anlaşma kapsamında, 2024-2025 sezonu boyunca maç formalarında Köfteci Yusuf logosu yer alacak. Kulüpten yapılan açıklamada "Hemşehrimiz Yusuf AKKAŞ ve Köfteci Yusuf Ailesine, takımımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

DENİZLİSPOR DA DESTEK VERMİŞTİ

Domuz eti skandalına rağmen birçok kesimden destek gören Köfteci Yusuf'a bir destek de TFF 3. Lig ekibi Denizlispor'dan gelmişti. Köfteci Yusuf'a takımca yemek yiyerek destek veren yeşil-siyahlı kulübün X hesabı üzerinden yayınladığı videoda futbolcuların Köfteci Yusuf'ta yemek yediği anlar kaydedilmişti. Yapılan paylaşımında, "Son dönemde sosyal medyada çıkan haberler sonrası, yerli markamız Köfteci Yusuf'un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadeleri yer almıştı.

NE OLMUŞTU?

Tarım Ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi yayınlamıştı. Listenin ardından, Düzce'deki bir yemek firmasının ürünlerinde domuz eti bulunduğu açıklanmıştı. Restoranın adı açıklanmazken, sosyal medyada firmanın Köfteci Yusuf olduğunu ima eden paylaşımlarda bulunulmuştu. Daha sonra bahsi geçen firmanın Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıkmıştı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın muayene ve analiz raporuna göre; 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlanmıştı. Yapılan incelemelerde, tek tırnaklı ya da kanatlı hayvan eti ise tespit edilememişti. İncelemeler pişmiş köfte eti ve dana eti dönerinden numune alınarak yapılmıştı. Pişmiş köfte etinden 300 gram, dana eti dönerinden 400 gram numune alınmıştı. Raporlara göre her iki üründe domuz eti tespit edilmişti.

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf, futbol takımına sponsor oldu

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Son Dakika Spor Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf, futbol takımına sponsor oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Gürsel kaya:
    bence başlık doğru değil yedirdi ispatlanmadı 18 2 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    dün Gitim kofteci yusufa ana baba günü olmaz öyle bisey birileri çamur at olmadı izi kalır yaptı ama olmadı 8 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Admin akp li galiba 6 2 Yanıtla
  • Murat Zor:
    başlık olmamış. 1 1 Yanıtla
  • sezai duran:
    Devletin Bir Kurumu bu adamın köftesinde Domuz eti var demiş mi bundan daha ötesi varmı yok Devlet mi bu adama kumpas kurdu şimdi saçma nasıl bir Ülke olduk sonumuz felaket. 0 1 Yanıtla
  • Faysal Çelik:
    Bu başlık habercilik etiğine aykırı. Bir bakıma kendinizi yargı yerine koymuş oluyorsunuz. Meselenin yerli ve milli bir markanın küresel sermaye tarafından yok edilme çabası olduğu ortaya çıkmışken ; binlerce çalışana ekmek yediren bir müesseseye zarar vermek gayesini koyuyorsunuz ortaya. Bunu onca açıklamaya rağmen defalarca yaptınız. Gazetecilik etiğine aykırı bir başlık ve düzeltmeniz gereken bir durum. 0 0 Yanıtla
  • Murat Sykn:
    Admin; mc donald’s KFC BURGER KING NE TAVSİYE EDERSİN 0 0 Yanıtla
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