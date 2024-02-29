VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Stat: RAMS Park
Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Berkan Kutlu (Dk. 58 Vinicius), Oliveira (Dk. 46 Kerem Demirbay), Tete (Dk. 46 Mertens), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Torreira), Zaha (Dk. 82 Sanchez), Barış Alper Yılmaz
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Feghouli (Dk. 80 Paoletti), Bertolacci (Dk. 59 Kourbelis), Can Keleş (Dk. 59 Emre Mor), Eysseric (Dk. 83 Salih Dursun), Mendes, Marcao (Dk. 59 Lasagna)
Goller: Dk. 6 Marcao, Dk. 84 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük),
Sarı kartlar: Dk. 50 Veseli (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 56 Nelsson (Galatasaray)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük yarı finale yükseldi.
Fatih Karagümrük yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.
58. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu, altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Direğe çarpan meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.
62. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Zaha, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Emre Bilgin, bu şut sonrası meşin yuvarlağı kontrol etti.
70. dakikada Lasagna'nın getirdiği topta Mendes, ceza sahası içinden şutunu çekti. Bu vuruş sonrası meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
77. dakikada Köhn, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert şut çekti. Bu vuruş sonrası direğe çarpan meşin yuvarlağı Fatih Karagümrük savunması taca gönderdi.
84. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in kaptırdığı top sonrası hızlı çıkan Fatih Karagümrük'te Mendes, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
90+2. dakikada Lasagna'nın attığı pasta savunma arkasına sarkan Mendes, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.
Müsabaka, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Bu mağlubiyetle birlikte sarı-kırmızılı takımın 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Galatasaray'ın son mağlubiyetini 128 gün önce, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi ve kupaya veda etti.
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