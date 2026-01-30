Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı - Son Dakika
Spor

Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
30.01.2026 15:40
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
Fenerbahçe, Ademola Lookman ile anlaşma sağladı; Atalanta ile yürütülen 40 milyon euroluk bonservis görüşmelerinde sona gelinirken transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe, transfer yarışında Atletico Madrid'i geride bırakarak Lookman transferinde en güçlü aday konumuna yükseldi. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu cephesinde sağlanan anlaşmanın ardından kulüpler arasındaki pazarlıklara hız verdi.

BONSERVİS PAZARLIĞINDA KRİTİK AŞAMA

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio ve Sky Sport'un aktardığı bilgilere göre Atalanta, Ademola Lookman için 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus talep etti. Fenerbahçe, bu rakam üzerinden pazarlıklarını sürdürürken taraflar arasındaki farkın önemli ölçüde kapandığı öğrenildi.

Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

LOOKMAN FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Matteo Moretto'nun haberine göre Ademola Lookman, Fenerbahçe'nin sportif projesine ve hedeflerine olumlu yaklaşıyor. Nijeryalı yıldızın transfer için istekli olması, sürecin hızlanmasında belirleyici rol oynadı.

Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

KİŞİSEL ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Ademola Lookman ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Kulüpler arasındaki bonservis pazarlığında fark 5 milyon euroya kadar indi ve görüşmeler son aşamaya taşındı.

40 MİLYON EUROLUK PAKET MASADA

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre bugün yapılan toplantının ardından toplam 40 milyon euroyu bulan transfer paketi son aşamaya geldi. Ödeme koşulları ve banka teminatları üzerinde görüşmelerin sürdüğü, transferin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Bu sezon Atalanta formasıyla 19 maça çıkan Ademola Lookman, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika Spor Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

