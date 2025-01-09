Vedat Muriqi, "Fenerbahçe'ye dönecek misin?" sorusuna bir saniye bile düşünmeden cevap verdi - Son Dakika
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Vedat Muriqi, "Fenerbahçe'ye dönecek misin?" sorusuna bir saniye bile düşünmeden cevap verdi

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Fenerbahçe'ye geri döneceği iddiaları gündemde olan sarı-lacivertlilerin Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi, bu iddialara yanıt verdi. Muriqi, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de dikkat çeken sözler saf etti.

09.01.2025 16:52  Güncelleme: 17:20
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La Liga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilere geri döneceği yönündeki iddiaları yanıtladı. Muriqi, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"MÜMKÜN GÖRMÜYORUM"

30 yaşındaki futbolcu, "Ara transfer döneminde adın Fenerbahçe ile anılıyor, sana bir teklif geldi mi?" sorusuna "Kulübüm tekliflere kapalı, hiçbir şekilde teklif duymak istemiyorlar. Yaz transfer dönemine kadar çıkışımı mümkün görmüyorum" yanıtını verdi.

FENERBAHÇE'YE AÇIK KAPI BIRAKTI

"Fenerbahçe'ye geri dönmek ister misin?" sorusunu da cevaplayan Muriqi, "Tabii ki. Profesyonel futbolculuğuma Türkiye'de başladım. Rize, Giresun, Gençlerbirliği benim için çok değerli. Bir daha fırsatımız olursa, eşimle ailemle düşünüp karar veririz. Fenerbahçe'nin yeri tabii ki... İlk defa büyük kulüpte oynama fırsatı yakaladım. Kısa olsa da güzel anılar biriktirdim. Bireysel açıdan iyi performans yakaladım. Kosova'da da takip ediliyor Türkiye Ligi. Fenerbahçe'nin yeri bende apayrı. Bana Avrupa kapısını açan, Vedat Muriqi olmamı sağlayan kulüplerden birisi" sözleriyle sarı-lacivertlilere açık kapı bıraktı.

"FENERBAHÇE PUAN FARKINI KAPATIR"

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan golcü futbolcu, "Puan farkı 8. Oyun olarak Galatasaray bir tık üstün oynuyor. Okan Hoca'nın da etkisi var. Kadro kalitesi olarak her iki takım eşit. Fenerbahçe'nin alacağı seri galibiyetlerle puan farkını kapatacağını düşünüyorum" dedi.

ARDA GÜLER SÖZLERİ

Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan ve İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler hakkında da görüş bildirenVedat Muriqi, "Arda Güler ile aynı takımın formasını giydim. Bu akşam Arda Güler ile karşılaşacağım için çok mutluyum. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu olabilir. Yaşı çok genç. Dünyanın en büyük kulübünde oynuyor. Allah yolunu açık etsin. Her şeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Vedat Muriqi, "Fenerbahçe\'ye dönecek misin?" sorusuna bir saniye bile düşünmeden cevap verdi

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Son Dakika Spor Vedat Muriqi, 'Fenerbahçe'ye dönecek misin?' sorusuna bir saniye bile düşünmeden cevap verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cocukluk askimsin:
    futbol hayatı biter. karaktersizlik ve ağlama sendromuna girer Allah korusun 26 34 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    kendisi kaç şampiyonluk gördün FB'de aceba da şimdi "FB şampiyon olur" diyebiliyosun ... 9 23 Yanıtla
    Savaş Özcan:
    Fatih Terim in Gs de futbolcu iken gordugu sampiyinluk kadar 0 0
  • Çelikk:
    mantar 7 23 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    adamsın Vedat abe 20 4 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bizden gidenler 18* 22 yaş grubu gelenler 30* 33 * yaş hurdaları 8 0 Yanıtla
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