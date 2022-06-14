Vedat Muriqi yeniden Süper Lig'e dönüyor! Ancak bu sefer İstanbul'un diğer yakasına gidecek... - Son Dakika
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Vedat Muriqi yeniden Süper Lig'e dönüyor! Ancak bu sefer İstanbul'un diğer yakasına gidecek...

14.06.2022 10:31

Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından yeni sezona kadrosunu şekillendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, Fenerbahçe ile etkili bir performans gösteren ve Avrupa'ya transfer olan Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Eski Fenerbahçeli golcü oyuncu Vedat Muriç bir kez daha Galatasaray'ın gündemine geldi. Kosovan Football'da yer alan habere göre, hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı kırmızılıların golcü transferindeki hedeflerinden biri de Kosovalı santrfor Vedat Muriç.

BU SEZON 5 GOL KAYDETTİ

Sezona Lazio'da başlayan Kosovalı golcü istediği forma şansını bulamayınca ara transfer döneminde Real Mallarco'ya kiralanmıştı. Muriç, bu sezon 31 maçta 5 gol kaydetti. Kosovalı yıldız, Fenerbahçe'de forma giydiği 2019-2020 sezonunda 17 gol ile oynamıştı.

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Vedat Muriç, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vedat Muriqi yeniden Süper Lig'e dönüyor! Ancak bu sefer İstanbul'un diğer yakasına gidecek... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vedat Muriqi yeniden Süper Lig'e dönüyor! Ancak bu sefer İstanbul'un diğer yakasına gidecek... - Son Dakika
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