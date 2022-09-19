Vefat eden eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için TBMM'de tören düzenlenecek - Son Dakika
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Vefat eden eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için TBMM'de tören düzenlenecek

19.09.2022 12:14

Vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenleneceği bildirildi.

Vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenleneceği bildirildi.

Antalya'da tedavi gördüğü özel hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nın cenazesi, oğulları Oğuzhan ve Hakan Dağıstanlı ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından hastane morgundan alındı.

"Son beş gündür yoğun bakımdaydı"

Oğuzhan Dağıstanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası için yarın saat 14.00'te TBMM'de tören düzenleneceğini, Kocatepe Camisi'nde ikinci namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceğini söyledi.

Babasının bir aydır hastanede tedavi gördüğünü belirten Dağıstanlı, "Son beş gündür yoğun bakımdaydı. Kalp yetmezliğinden babamı kaybettik. Dünyanın yenilmeyen tek güreşçisiydi. Babamın devrinden bir tek Ahmet amca kaldı. Geriye kalan tüm takım arkadaşları vefat etti. En son babam da vefat etti. Türk bayrağını dalgalandırmasını hep gururla anlatırdı. O bakımdan gururluyuz." dedi.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı, 1956 ve 1960 yıllarında 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşarken; 1954, 1957 ve 1959 yıllarında ise 3 kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştı. Dağıstanlı, 1973-1980 yılları arasında Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştı.

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Kaynak: AA

Mustafa Dağıstanlı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vefat eden eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için TBMM'de tören düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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