Rize Verçenik Doğa Sporları Kulübü Üyeleri Kaçkar Dağı'nın Zirvesine Tırmandı - Son Dakika
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Rize Verçenik Doğa Sporları Kulübü Üyeleri Kaçkar Dağı'nın Zirvesine Tırmandı

Rize Verçenik Doğa Sporları Kulübü Üyeleri Kaçkar Dağı\'nın Zirvesine Tırmandı

Rize Verçenik Doğa Sporları kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmandı. Sabah saatlerinde il merkezinden yola çıkan grup, sırt çantaları ile zirve yolculuğuna başladı. Grup, yaklaşık 7 saatlik dağ yürüyüş sonrası zirveye ulaştı ve burada Türk Bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu. Zafer Bayramı'nı kutlayan dağcılar, başarılarını kutladı.

30.08.2024 17:42
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RİZE Verçenik Doğa Sporları kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Verçenik Doğa Sporları Kulübü üyeleri Zafer Bayramı kutlamalarında 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmanış yaptı. Sabah saatlerinde il merkezinden yola çıkan grup, sırt çantaları ile zirve yolculuğuna başladı. Grup yaklaşık 7 saatlik dağ yürüyüş sonrası zirveye ulaştı. Zirvede Türk Bayrağı açan ve İstiklal Marşı okuyan dağcılar, Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Rize Verçenik Doğa Sporları Kulübü Üyeleri Kaçkar Dağı'nın Zirvesine Tırmandı - Son Dakika

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