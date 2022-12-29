Rahat bir nefes alamadı! Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası şoku - Son Dakika
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Rahat bir nefes alamadı! Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası şoku

29.12.2022 16:38

Vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 23 ay hapis cezasına çarptırılan Ronaldo'nun davasında yeni bir gelişme yaşandı. Ronaldo suçu 2 yıldan az olduğu için hapis cezasından kurtuldu fakat yüklü bir ödeme yapmak zorunda.

Dünyaca ünlü Portekizli süper star Cristiano Ronaldo, daha önce vergi kaçakçılığı nedeniyle hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu karara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

3.57 MİLYON EURO

Mint ve Besoccer'daki habere göre; Vergi kaçakçılığı yaptığı için 23 ayhapis cezasına çarptırılan Cristiano Ronaldo, hapis cezasından kurtuldu ancak ceza olarak 3.57 milyon euro ödeyecek.

Başı dertten kurtulmuyor! Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası

GENİŞ ÖDEMENİN İLK PARÇASI

2019'da 23 ay hapis ve 18.8 milyon euro cezaya çarptırılan Ronaldo, 365 bin euroluk cezayı derhal ödeyecek. Portekizli futbolcu 3,2 milyon euro daha ödeme yapacak.

MADRİD'DE VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANDI

Beş kez Altın Top ödülü alan ve dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo, 2010-14 yılları arasında Real Madrid'de oynarken, 14,75 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanıyordu.

Başı dertten kurtulmuyor! Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası

KABUS GİBİ BİR YIL

Minik bebeğini kaybeden Cristiano Ronaldo'nun hayatında felaketler zinciri yaşandı. Efsanesi olduğu Manchester United'da yedek kalan ve problemli şekilde kulüpten gönderilen Ronaldo, Dünya Kupası'na çeyrek finalde havlu attı. Ronaldo'nun yedek kaldığı Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos da işinden oldu. 37 yaşındaki futbolcunun kıyasa tutulduğu Messi de Dünya Kupası'nı kazanarak rekabette bir adım öne geçti. Ve Ronaldo halen kulüpsüz durumda.

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SON DAKİKA: Rahat bir nefes alamadı! Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası şoku - Son Dakika
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