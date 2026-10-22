Vezirköprü'de 2026-2027 okul sporları fikstürü çekildi, takvim belirlendi - Son Dakika
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Vezirköprü'de 2026-2027 okul sporları fikstürü çekildi, takvim belirlendi

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Vezirköprü\'de 2026-2027 okul sporları fikstürü çekildi, takvim belirlendi
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Vezirköprü'de 2026-2027 okul sporları öncesinde düzenlenen istişare toplantısında ilçe birinciliği fikstürü çekildi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak için okullara destek vereceklerini belirtti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyetleri öncesinde değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Programda okul sporları ilçe birinciliği müsabakalarının fikstür çekimi de yapıldı.

Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, okul sporlarının yaygınlaştırılması ve öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılmasının önemine değinerek okullara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ise Vezirköprü'nün farklı spor branşlarında başarılı öğrenciler yetiştirdiğine dikkat çekti. Öğrencilerin sportif başarılarının artırılması için desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Özata, ilçede çeşitli spor dallarında yetenekli öğrencilerin bulunduğunu söyledi.

Toplantının ardından gerçekleştirilen fikstür çekimiyle 2026-2027 eğitim öğretim yılı okul sporları ilçe birinciliği müsabakalarının takvimi belirlendi.

Yeni sezonda düzenlenecek müsabakalarla öğrencilerin sportif yeteneklerinin geliştirilmesi ve okullar arasındaki spor faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
VezirköprüGençlikEğitimSporSon Dakika

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