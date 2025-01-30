Osimhen ve Torreira cezalı duruma düştü - Son Dakika
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Spor

Osimhen ve Torreira cezalı duruma düştü

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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ve Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Ajax karşılaşmasında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü. Her iki futbolcu da UEFA Avrupa Ligi'ndeki üst tur ilk maçında forma giyemeyecek.

30.01.2025 23:50  Güncelleme: 01:11
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Galatasaray, play-off turuna kalmayı garantilediği ve lig etabını ilk 8 takım arasında bitirerek son 16 turuna kalmayı Garantilediği UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılara karşılaşmada kötü haberler peş peşe geldi.

ÖNCE OSIMHEN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Osimhen, müsabakanın 38. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı korner sonrası Ajax kalecisi Pasveer'i engellediği için karşılaşmanın İspanyol hakemi Gil Manzano tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Nijeryalı golcü, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında formasından uzak kalacak.

TORREIRA DA ÜST TURDA YOK

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Lucas Torreira cezalı duruma düştü. Gabriel Sara'nın penaltı beklediği pozisyonda hakeme itiraz eden Torreira'ya İspanyol hakem Gil Manzano 53. dakikada sarı kart gösterdi. Uruguaylı orta saha da Osimhen gibi Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı bir sonraki maçta takımı yalnız bırakacak.


Osimhen ve Torreira cezalı duruma düştü

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Son Dakika Spor Osimhen ve Torreira cezalı duruma düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Muhammedd:
    Fenerbahçe grubu 1. sırada bitirdi ama KART görme sayısında! Türkiye liginde ise en az kart gören takımlardan! Çok uzun zamandır kırmızı hiç verilmiyor! Türk hakemlerinin ittirmesine alışık FB, avrupada gerçekler ortaya çıkıyor. Tüm olumsuz istatistiklerde FB başta, tüm olumlu istatistiklerde şut sayısı gol sayısı gol beklentisi avrupa lideri GS. 38 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AFERIN OKAN BURUK BERKAN IKI GOL YEDİRDİ , NASIL DA ANLADIN CIKARDIN HELAL OLSUN SANA 16 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sıkıntı Olmaz Bizi Hiç Birşey Yıkamaz 4 8 Yanıtla
    KAPLAN BEY:
    o yüzden skor 1-0 gerideyiz 0 0
  • Yalnız Kurt:
    bu okandan hoca falan olmaz. ahanda yazın bir kenara avrupa ve şampiyonluk hepsi gidecek. 3 7 Yanıtla
  • 541154:
    morinyo lu fener son sıradan girer osimenli galatasaray 14. siz halen yapı şike diye birbirnizi yiyin gördük avrupadaki halimizi 6 0 Yanıtla
    Ahmet Ekem:
    fenerin oynadigi takimlardan 3 tanesi ilk 8 e girdi 4 taneside önleme oynayacak sadece slavia prag giremedi ilk 24 e fetosarayın oynadıği takımlardan 1 tanesi ilk 8 e girdi 0 8
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    TÜRKİYE DE KORUNMAYA BENZEMEZ. 0 4 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    türk hakemleri için utanç verici utanın utanın 0 3 Yanıtla
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