Victor Osimhen, Galatasaray\'ı seçme nedenini açıkladı

Süper Lig devi Galatasaray'da yeni transferler Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni düzenlendi.

''KARARSIZ KALMADIM''

Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen tv100 canlı yayınında açıklama yaptı. Osimhen yaptığı özel açıklamada, "Teşekkürler. Tekrardan evime geldim. Galatasaray'da kendimi çok iyi hissediyorum. Burası ailem. Buraya gelmeden önce hemen düşündüm ve karar verdim hiçbir şekilde kararsız kalmadım. Transferin gerçekleşmesi için her şeyimi verdim. Başkanımıza ikinci başkanımıza Okan hocamıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Buraya geldim ve çok mutluyuz çok büyük bir aile olduk.'' dedi.

"BURAYI KENDİ EVİM GİBİ GÖRÜYORUM"

Galatasaray'ı seçme nedenini açıklayan yıldız golcü, ''Karar vermem sürecimde birçok aktör oldu. En büyüğü taraftarlar ve kızım. Kızım burayı çok seviyor. Kızımın bana verdiği destek ve taraftarımızın bana verdiği yoğun destek, tutku ve sevgiden dolayı karar verdim. Buraya gelmekten çok mutluyum burayı kendi evim gibi görüyorum.'' sözlerini sarf etti.