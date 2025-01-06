Victor Osimhen, Napoli başkanını çıldırttı - Son Dakika
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Spor

Victor Osimhen, Napoli başkanını çıldırttı

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı ve bonservisini almak istediği Victor Osimhen, devre arasında kendisini transfer etmek isteyen Manchester United'ın teklifini reddetti. İtalyan ekibinin başkanı Laurentiis, Osimhen'in bu kararına çok sinirlendi ve ''O zaman olduğu yerde kalsın. Galatasaray'a söyleyin Osimhen'i alsın'' şeklinde tepki gösterdi.

06.01.2025 18:51  Güncelleme: 19:11
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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisini alabilmek için yoğun mesai harcağı Victor Osimhen'de çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

MANCHESTER UNITED'I REDDETTİ

Sarı kırmızılıların çabası sürerken, dünyaca ünlü golcü, birçok transfer dedikodusuna karışmaya devam ediyor. Önemli kulüplerin peşinde olduğu Osimhen, son olarak devre arasında kendisine transfer etmek isteyen Manchester United'dan gelen transfer teklifini reddetti.

İSTANBUL'A KADAR GELDİLER

İtalyan basınından La Repubblica'nın haberinde, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın İstanbul'a gelerek Osimhen ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtildi. Manna'nın Osimhen ile yaptığı görüşmede yıldız golcünün ocak ayında Galatasaray'dan ayrılarak bonservisiyle Manchester United'a transfer olması konuşuldu.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Ancak Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmayı reddettiği ve sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalmayı tercih ettiği aktarıldı. 25 yaşındaki forvet, Galatasaray'da olmaktan memnun olduğu ve sezon sonuna kadar takımda kalmak istediğini daha önce dile getirmişti.

BU KARARI NAPOLİ BAŞKANINI SİNİRLENDİRDİ

Le Repubblica'da yer alan bu haberde, Nijeryalı golcünün teklifi reddetmesinin ardından Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, sinirlerine hakim olamadı. Laurentiis, "O zaman olduğu yerde kalsın. Galatasaray'a söyleyin Osimhen'i alsın" şeklinde tepki gösterdi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın da bonservisini almak istediği Victor Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta sahaya çıktı. Osimhen, bu maçlarda 13 gol attı ve 5 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı golcünün İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Victor Osimhen, Napoli başkanını çıldırttı

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Son Dakika Spor Victor Osimhen, Napoli başkanını çıldırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fatih Korkmaz:
    GS ruhunu bilmiyorsunuz aidiyet duygusu ile sezon sonuna kadar gitmek istemiyor, söz verdi.kuşlara ikinci yarı goller atacak... 19 9 Yanıtla
  • Ersay:
    Osimen ne içtinde manu reddettin 7 5 Yanıtla
  • Osman Koca:
    patlamaz umarım elimizde 2 1 Yanıtla
  • Gcan243243:
    Söylesenize Manchester mı yoksa Galatasaray mı?(geldiğinde 25 m düştü zaten kalınca da bi 50 m düşer tam olur) 0 0 Yanıtla
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