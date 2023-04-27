Vidic'ten çok konuşulacak yorum! Ronaldo ve Rooney için: Birisi bugünleri hak etti, birisi başarısız oldu

Munzur Çayı'nda boğulan 3 genç aranırken, sudan hiç beklenmedik bir şey çıktı

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi kıyaslamasında tercihini takım arkadaşından yana değil Arjantinli yıldızdan kullanan Wayne Rooney, Manchester United efsanesi Nemanja Vidic'in gazabına uğradı.

"BAŞARISIZ OLDU"

Birlikte oynadığı Ronaldo ve Rooney'yi kıyaslayan Vidic, birbirinden çarpıcı yorumlar yaptı. Vidic, Rooney'nin eğlence hayatı yüzünden en üst seviyeye çıkamadığını söyledi.

"BUGÜNLERİ HAK ETTİ"

Rio Ferdinand'ın 'FIVEUK' kanalına konuk olan Vidic, "Ronaldo genç yaşlarda partilere gitmek yerine hayalleri için savaştı ve bugünkü yaşantısını hak etti. Wayne Rooney bu konuda başarısız oldu. Kötü bir zihniyeti olduğunu söylemiyorum ama yeteneğine çok güveniyordu. Ronaldo gibi vücuduna ekstra yatırım yapmadı. Ronaldo söylediği gibi tarihin en iyilerinden biri oldu" dedi.