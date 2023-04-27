Vidic'ten çok konuşulacak yorum! Ronaldo ve Rooney için: Birisi bugünleri hak etti, birisi başarısız oldu - Son Dakika
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Vidic'ten çok konuşulacak yorum! Ronaldo ve Rooney için: Birisi bugünleri hak etti, birisi başarısız oldu

27.04.2023 21:17

Ronaldo ve Rooney ile birlikte top koşturan efsane savunmacı Nemanja Vidic, eski takım arkadaşlarını karşılaştırdı. Rooney ise, Messi'nin Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söylerken beklemediği bir eleştiri aldı. Ronaldo'nun eğlence hayatından uzak durup çalıştığı için bugünleri hak ettiğini söyleyen Vidic, Rooney'nin profesyonellik göstermediği için aynı seviyeye çıkamadığını vurguladı.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi kıyaslamasında tercihini takım arkadaşından yana değil Arjantinli yıldızdan kullanan Wayne Rooney, Manchester United efsanesi Nemanja Vidic'in gazabına uğradı.

Ronaldo ve Rooney'yi kıyaslayan Vidic'ten olay yorum: Birisi bugünleri hak etti, birisi başarısız oldu

"BAŞARISIZ OLDU"

Birlikte oynadığı Ronaldo ve Rooney'yi kıyaslayan Vidic, birbirinden çarpıcı yorumlar yaptı. Vidic, Rooney'nin eğlence hayatı yüzünden en üst seviyeye çıkamadığını söyledi.

Ronaldo ve Rooney'yi kıyaslayan Vidic'ten olay yorum: Birisi bugünleri hak etti, birisi başarısız oldu

"BUGÜNLERİ HAK ETTİ"

Rio Ferdinand'ın 'FIVEUK' kanalına konuk olan Vidic, "Ronaldo genç yaşlarda partilere gitmek yerine hayalleri için savaştı ve bugünkü yaşantısını hak etti. Wayne Rooney bu konuda başarısız oldu. Kötü bir zihniyeti olduğunu söylemiyorum ama yeteneğine çok güveniyordu. Ronaldo gibi vücuduna ekstra yatırım yapmadı. Ronaldo söylediği gibi tarihin en iyilerinden biri oldu" dedi.

Ronaldo ve Rooney'yi kıyaslayan Vidic'ten olay yorum: Birisi bugünleri hak etti, birisi başarısız oldu
37 yaşındaki Rooney ve 38 yaşındaki Ronaldo.
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Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic, Wayne Rooney, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vidic'ten çok konuşulacak yorum! Ronaldo ve Rooney için: Birisi bugünleri hak etti, birisi başarısız oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vidic'ten çok konuşulacak yorum! Ronaldo ve Rooney için: Birisi bugünleri hak etti, birisi başarısız oldu - Son Dakika
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