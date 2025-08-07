Viking - Başakşehir: İlk Yarı 1-0

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Norveç ekibi Viking ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada defansın hatasında topla buluşan Berisha'nın sağ kanattan ceza sahasına girerek verdiği pasta Svendsen'in şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
16. dakikada sol kanattan Tripic'in ortasında ceza sahası içinde Svendsen'in şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
Stat: Viking
Viking FK: Klaesson, Heggheim, Falchener, Baertelsen, Björshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Tripic, Berisha
Yedekler: Arild Ostbo, Herman Haugen, Viljar Vevatne, Roseth, Kristoffer Haugen, Hilmir Mikaelsson, Hansen, Tobias Moi, D'Agostino, Simen Kvia-Egeskog, Edvin Austbö, Auklend
Teknik Direktör: Morten Jensen
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Yusuf (Deniz Türüç dk. 17), Crespo, Ömer Ali, Brnic, da Costa
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Opoku, Hamza Güreler, Yağız Dilek, Ebosele, Onur Ergün, Umut Güneş, Ömer Faruk, Selke, Shomurodov
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Svendsen (dk. 2) (Viking) - İSTANBUL
