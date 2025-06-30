Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim - Son Dakika
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Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim

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Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
30.06.2025 14:07
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Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
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TFF, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İtalyan antrenörün kontratı Riva'da düzenlenen törenle uzatıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella'nın takıma kazandırdığı kolektif ruh ve başarılardan övgüyle bahsetti. Montella da yeni sözleşmesi hakkında duygusal açıklamalarda bulunarak, Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

TFF'den Vincenzo Montella ile yola devam kararı çıktı. İtalyan teknik adam için Riva'da imza töreni düzenlendi. Montella'nın kontratı 2 yıl daha uzatıldı.

"KUSURSUZ İNSAN YOK"

İmza töreninde konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Vincenzo Montella çok güzel bir kolej havası kurdu. Çocuklar onu çok seviyor. Geldiğimiz günden beri ilişkilerimiz gayet iyi. Her konuda anlaşabiliyoruz. Bazen hocamız kamuoyu tarafından eleştiri alıyor. Peygamberlerin bile kusurları vardı, kusursuz insan yok. Gelişme açık olmaz lazım, hocamız da açık. 'Forvetsiz oynuyor' diyorlar, ben de 'Boyum uzun, beni oynatabilirsin' diyorum. Tarihin en yetenekli kadrosuna sahibiz. Bununla birlikte tarihin en ahlaklı, en nezih kadrosu. Hocamla beraber başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. ABD'de provayı yaptık. 2026 Dünya Kupası'nda hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin katkısı, yönetimin çabası ile gideceğiz. Sizlerin de destek olmasını rica ediyorum. 2002'den beri Dünya Kupası'na gidemiyoruz, inşallah 2026'da ABD'de oluruz. Türkiye'yi ve Müslüman alemini inşallah sevindirecek sonuçlar alırız. Hocamızın sözleşmesi vardı ama ona rağmen 2 yıl uzattık" dedi.

"TÜRK VATANDAŞI OLMAK ÇOK İSTERİM"

Vincenzo Montella ise, "Çok duygulandım, yeni sözleşme için mutluyum. 21 Eylül'de başladım, çok özel bir gün. 21 Eylül babamın doğum günü. Çok özel bir günde bu görevi aldım. Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Başkan ile karakterlerimizin ne kadar benzer olduğunu gördüm. Perde arkasında çok çalışarak icraat yaptığını gördüm. İbrahim Başkan artık bir dostum ve kendisini arkadaşım olarak görüyorum. Benimle aynı düşünüyor. Size inanan pozitif insanlar etrafınızdaysa her şey daha kolay oluyor. Futbolcularımıza teşekkür etmek isterim. Geldiğimiz ilk günden beri aile ortamı kurmamıza çok yardımcı oldular. Sahada yürekli mücadele ettiler ve bizi gururlandırdılar. Hep birlikte başardık. Birçok ilke imza attık. Doğru değerlere sahip olan insanlarla yürüdüğümüz için hepsini başarabildik. Teknik ekibimize de teşekkür etmek isterim. TFF'deki bütün çalışanlara da emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Herkes fedakarlık içerisinde çalıştı. Selçuk Şahin'e teşekkür ederim, ona başarılar dilerim. Bize sonsuz katkıda bulundu. Selçuk Şahin için yerine yönetim isim önerdi. Ayrıca bana seçim yapmak için özgürlük de verdiler. En iyisini yapmak için uğraşacağım.

Türk taraftarlar, dünyanın her yerinde bize destek verdi. Bu bağlılığımızı artırdı. Onlara da teşekkür ederim. Hollanda'ya kaybettiğimiz maçtan sonra bile bize kucak açtılar, bunu hiç unutmayacağım. Onlar bizim itici gücümüz ve bizi bırakmamaları için aidiyet duygusuyla mücadeleye devam edeceğiz.

689 maçı statlardan seyrettik. Ekibimle bu çalışmaları yürütürken birçok ilke imza attık. Bu fırsatları bize sundular. 16 sene Avrupa Şampiyonası'na gittik, gruptan lider çıktık. Almanya'ya karşı 72 yıl sonra kendi topraklarında kazandık. Bu sunulan imkanlarla oldu.

Şimdi kafamız Dünya Kupası'nda. İspanya güçlü bir takım ama Gürcistan gelişiyor ve Portekiz'i yendiler. Bulgaristan gelişiyor. Kafamız orada ve bütün hayallerimize ulaşmak istiyoruz. Haksız eleştirilerden etkilenmiyorum. Sizden kasım ayına kadar ricam; yapıcı eleştirilerde bulunalım. Pozitif durumu bozmayalım. 23 yıldır Dünya Kupası'na gidememek beni üzüyor. Nasıl olur da Türk Milli Takımı bu kadar uzun süre Dünya Kupası'na gidemez? Sizden ricam birlik olmamız. Milli Takım hocası olarak bu projeye devam edebilmek hayalimdi. Ben de yabancı bir teknik adam olarak Milli Takım'da sözleşmesi uzatılan ilk isim olduğumu bugün öğrendim. Beni çok mutlu etti. Belki de gerçekten Türk kanına sahip olduğuma bir kanıt olarak bu bilgiyi kullanabilirim. Arda Güler, Carlo Ancelotti gitmeden de oynamaya başladı. İyi futbolcular her pozisyonda oynar. Her hocanın kendine ait düşünceleri olabiliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun kariyeri başarılarla dolu. Milli takıma bağlılığını tartışmıyorum bile. İnanılmaz bir tutkuyla bağlı. Geleceği hakkında ben karar veremem. Futbolcuların mutlu olması benim için önemli. Fazlasıyla maç oynamalarını istiyorum.

Türk vatandaşı olmak isterim, çok isterim hem de. Türkçe öğrenmem gerektiğini de biliyorum ancak yanımda dikkatli olun, Türkçe anlamaya başladım (gülerek).

Birkaç teklif aldım, Roma'yı kastetmiyorum. Benim için çok önemli değildi. Doğru bir çalışma yürüttüğünüz kurumda, mutlu olduğunuz yerde başka teklifler olsa bile sizi etkilemez, hatta düşündürmez bile. Mutlu olduğum yerde olmayı istiyorum. Geçmişte deneyimsiz olduğumda bu anlamda birkaç hata yaptım" şeklinde açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Sözleşme, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Resul_aski Nihat:
    Bence iyi teknik direktor sakin A milli takimdan ayrilma sana gueviyoruz 7 1 Yanıtla
  • Ates null:
    Sen iyi bir adam aynı zamanda iyi bir teknik direktörsün.Sana ve futbolculara güveniyoruz. 3 0 Yanıtla
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