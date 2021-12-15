2021/22 sezonuna Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe büyük hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig'in 16. haftası geride kalırken 27 puanla 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Portekizli hocayla yolları ayırma kararı aldı.
Trhaber.com'dan Recep Kıyatsıl'ın aktardığına göre, Fenerbahçe yönetimi daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile anlaşmaya vardı. Çin ekibi Beijing Guoan'ı çalıştıran Bilic, 1 Ocak itibarıyla Fenerbahçe'nin başına geçecek. Kalan 3 maçta Vitor Pereira ile yoluna devam edecek sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısı bittiğinde Portekizli hocayla yolları ayıracak.
Son Dakika › Spor › Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak - Son Dakika Spor