Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak

2021/22 sezonuna Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe büyük hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig'in 16. haftası geride kalırken 27 puanla 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Portekizli hocayla yolları ayırma kararı aldı.

VITOR PEREIRA'NIN SON 3 MAÇI

Trhaber.com'dan Recep Kıyatsıl'ın aktardığına göre, Fenerbahçe yönetimi daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile anlaşmaya vardı. Çin ekibi Beijing Guoan'ı çalıştıran Bilic, 1 Ocak itibarıyla Fenerbahçe'nin başına geçecek. Kalan 3 maçta Vitor Pereira ile yoluna devam edecek sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısı bittiğinde Portekizli hocayla yolları ayıracak.