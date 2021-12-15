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Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak - Son Dakika

Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak

15.12.2021 15:20
Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak

Fenerbahçe'nin ayrılık kararı aldığı Vitor Pereira'nın sarı-lacivertlileri takımın başında çıkacağı sadece 3 maç kaldı. Bir süredir yeni hoca arayışına devam eden sarı-lacivertliler, Slaven Bilic'le her konuda anlaştı. Çin ekibi Beijing Guoan'la olan sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Hırvat teknik direktörün , 3 maç sonra 1 Ocak itibari ile Fenerbahçe'nin başına geçmesi bekleniyor.

2021/22 sezonuna Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe büyük hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig'in 16. haftası geride kalırken 27 puanla 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Portekizli hocayla yolları ayırma kararı aldı.

VITOR PEREIRA'NIN SON 3 MAÇI

Trhaber.com'dan Recep Kıyatsıl'ın aktardığına göre, Fenerbahçe yönetimi daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile anlaşmaya vardı. Çin ekibi Beijing Guoan'ı çalıştıran Bilic, 1 Ocak itibarıyla Fenerbahçe'nin başına geçecek. Kalan 3 maçta Vitor Pereira ile yoluna devam edecek sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısı bittiğinde Portekizli hocayla yolları ayıracak.

Vitor Pereira yolun sonuna geldi! Fenerbahçe, Bilic için 3'ten geri saymaya başladı
Slaven Bilic
Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak

Çin Halk Cumhuriyeti, Beijing Guoan, Fenerbahçe, Aralık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak - Son Dakika
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