Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilerin yıldızı Mert Hakan Yandaş, siyah-beyazlıların taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru gidince tribünde büyük bir uğultu yükseldi.
Derbide maç başlamadan gerginlik yaşandı. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, maç öncesi elleri cebinde sahada kale arkası tribününe doğru yürürken siyah-beyazlı taraftarlar yoğun tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tek hareketiyle Beşiktaş tribünlerini çıldırttı - Son Dakika