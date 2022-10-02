Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tek hareketiyle Beşiktaş tribünlerini çıldırttı - Son Dakika
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tek hareketiyle Beşiktaş tribünlerini çıldırttı

02.10.2022 21:29

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin öncesinde ellerini cebine sokarak kale arkası tribünlerine doğru giden Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş taraftarının tepkisini topladı.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilerin yıldızı Mert Hakan Yandaş, siyah-beyazlıların taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru gidince tribünde büyük bir uğultu yükseldi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN TEPKİ ALDI

Derbide maç başlamadan gerginlik yaşandı. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, maç öncesi elleri cebinde sahada kale arkası tribününe doğru yürürken siyah-beyazlı taraftarlar yoğun tepki gösterdi.

Vodafone Park'ta maç öncesi Mert Hakan'a büyük tepki
Vodafone Park'ta maç öncesi Mert Hakan'a büyük tepki
Vodafone Park'ta maç öncesi Mert Hakan'a büyük tepki
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Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tek hareketiyle Beşiktaş tribünlerini çıldırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tek hareketiyle Beşiktaş tribünlerini çıldırttı - Son Dakika
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