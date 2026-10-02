Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-27 sezonu yarın VakıfBank-Beşiktaş maçıyla başlıyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-27 sezonu yarın VakıfBank-Beşiktaş maçıyla başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-27 sezonu yarın VakıfBank-Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Peron İstanbul maçlarıyla başlıyor. 4 Eylül Pazar günü Fenerbahçe Medicana-Manisa Büyükşehir Belediyespor dahil beş maç oynanacak.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-27 sezonu yarınki maçlarla başlıyor.
Maç programı şu şekilde:
Yarın:
14.00 VakıfBank- Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)
16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Cengiz Göllü)
13.00 Fenerbahçe Medicana- Manisa Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
14.00 Kuzeyboru-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (Aksaray)
16.00 İlbank-Göztepe (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Aras Kargo-Zerenspor (TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi)
19.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (TVF Burhan Felek Vestel)
Kaynak: AA
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