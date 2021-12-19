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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

19.12.2021 19:46
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Meryem Pelenk TekolSpor Toto: Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Güngör, Çağatay Durmaz (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Kemal Kayhan, Ali Deniz Yılmaz)Galatasaray HDI Sigorta: Hakkı Çapkınoğlu, Burutay Subaşı,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Pelenk Tekol

Spor Toto: Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Güngör, Çağatay Durmaz (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Kemal Kayhan, Ali Deniz Yılmaz)

Galatasaray HDI Sigorta: Hakkı Çapkınoğlu, Burutay Subaşı, Sedlacek, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Divis (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Yasin Aydın, Melih Sıratça, Muzaffer Yönet)

Setler: 24-26, 25-16, 24-26, 25-14, 15-13

Süre: 135 dakika (29, 29, 35, 23, 19)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Spor Toto, sahasında konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Deniz Yılmaz, Efeler Ligi, Galatasaray, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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