Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Bilal Çağlar
Halkbank: Bruno, Mustafa Koç, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Selçuk Keskin, ( Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Abdullah Çam, Efe Bayram)
Spor Toto: Çağatay Durmaz, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksek Bıdak, Buchegger, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç)
Setler: 18-25, 25-19, 25-23, 25-23
Süre: 132 dakika (28, 31, 37, 36)
AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta erteleme maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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