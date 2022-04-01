Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

01.04.2022 18:13
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Tolgacan DinçerHalkbank: Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Ergül, Volkan Done, Selçuk Keskin, Furkan Aydın, Vucicevic, Efe Bayram)Fenerbahçe HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur,...

Salon: Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Tolgacan Dinçer

Halkbank: Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Ergül, Volkan Done, Selçuk Keskin, Furkan Aydın, Vucicevic, Efe Bayram)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakrani, Louati (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Kaan Gürbüz, İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya)

Setler: 22-25, 25-22, 18-25, 19-25

Süre: 108 dakika (27, 28, 28, 25)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Halkbank'ı 3-1 yendi.

Halkbank bu sezon 2. yenilgisini alırken, normal sezonu 24 galibiyetle lider bitirdi. Fenerbahçe HDI Sigorta ise 21 galibiyetle sezonu 2. sırada tamamladı.

Öte yandan Halkbank, bu sezon ligde sahasında ilk yenilgisini yaşadı.

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Efeler Ligi, Efe Bayram, Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


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