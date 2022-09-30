Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda hedef ligde kalmak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, ligde kalıcı olmayı hedefliyor.

Geçen sezon 1. Lig'i ikinci bitirerek Efeler Ligi'ne yükselen Hatay Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonun ilk haftasında yarın sahasında TÜRŞAD ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Başantrenör Ahmet Çoban yönetimindeki Hatay temsilcisi, lige iyi bir başlangıç yaparak kenti en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Yeni sezona ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çoban, geçen sezon 1. Lig'de gösterdikleri başarıyı yeni sezonda da sürdürmek istediklerini söyledi.

Kadrolarını güçlendirerek 2'si yabancı 10 oyuncu transfer ettiklerini aktaran Çoban, Efeler Ligi'nde başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"Lig, birbirinden güçlü ve zorlu rakiplerle dolu"

Sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Çoban, şöyle devam etti:

"Geçen seneki kadromuzdan kaptanımızı, iki pasörümüzü, orta ve köşe oyuncumuzu takımda tuttuk. Geri kalan oyuncularımızın tamamını yeni oluşturduk. Bu süreçte Belaruslu ve Polonyalı olmak üzere 2 yabancı oyuncu aldık. Ziraat Bankkart'tan, Halkbank'tan oyuncularla kadromuzu takviye ettik. Şu anki hedeflerimiz için kadromuzun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Takım içerisinde güzel bir uyum var. Bu seneki hedefimiz, ortalarda bir yerde ligde kalmak, ligi tanımak ve önümüzdeki sene için lige daha hazır hale gelmek. Lig, birbirinden güçlü ve zorlu rakiplerle dolu. Biz de bu rakipler içerisinde kendimize ortalarda bir yer edinmek istiyoruz. Kendimize ligde ilk 6 veya 8 arasında bir hedef koyduk ama elimizden gelirse daha üstünü zorlayabilir miyiz, yapabilir miyiz, bunu süreç gösterecek. Kadromuz şu an için buna elverişli gibi."

Çoban, güçlü takımların bulunduğu ligde taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Berkan Bozan: "Ligde ne kadar yukarılara tırmanabilirsek oralarda bitirmek istiyoruz"

Üç sezondur takımda kaptanlık görevini yürüten Berkan Bozan da lige en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Efeler Ligi'nin çok zorlu olduğunun altını çizen Berkan, "Bizim tabii ki hedeflerimiz var ama önce lige adapte olmamız gerekiyor. Hedef maçlarımız var. İyi takımlardan almamız gereken ekstra galibiyetler var. O hedefler doğrultusunda hafta hafta, maç maç hazırlanıp hep beraber sonunu göreceğiz. Ligde ne kadar yukarılara tırmanabilirsek oralarda bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Berkan Bozan, yarın evlerinde TÜRŞAD ile oynayacakları maçı kazanarak lige galibiyetle başlamak istediklerini belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Metin Açık ise bu sezon güzel bir kadro oluşturduklarını dile getirdi.

Ligi en iyi yerde bitireceklerine inandığını aktaran Açık, şunları kaydetti:

"Takımdaki oyuncular yaklaşık bir aydır beraber çalışıyor. İyi bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. Yabancı oyuncular hemen adapte oldu. Biz de takımın başarılı olması için her türlü altyapıyı sağlamaya çalışıyoruz. Takımımız, başarılı olmak için var gücüyle çalışacaktır. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum."