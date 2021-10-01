Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

A Grubu mücadelesi yarın saat 17.30'daki Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve saat 20.00'deki Bingöl Solhanspor- Galatasaray maçlarıyla devam edecek.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor , Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.

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