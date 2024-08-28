Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de 2024-2025 Sezonu Grup Maçları Programı Belli Oldu

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Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de 2024-2025 sezonu grup maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grup maçları 13-15 Eylül tarihlerinde başkent Ankara'da oynanacak.

2024-2025 sezonu Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley müsabakaları Efeler Ligi'nde bulunan 14 takımla yapılacak. 2023-2024 sezon sıralamasına göre 1. Halkbank, 2. Fenerbahçe Medicana, 3. Ziraat Bankkart, 4. Galatasaray HDI Sigorta, 5. Spor Toto doğrudan çeyrek finale katılacak.

Diğer 9 takım serpantin usulüne göre 3 gruba ayrıldı. Gruptaki takımlar Ankara'da tek devreli lig usulü turnuva maçları oynayacak.

I. Grup: Arkas Spor, Akkuş Belediyespor ve TÜRŞAD

II. Grup: On Hotels Alanya Belediyespor, Develi Belediyespor ve Altekma

III. Grup: Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor ve İstanbul Gençlik Spor

Grup maçları sonunda gruplarında birinci olan 3 takım çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek final maçlarına ise Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta seribaşı olarak yerleşecek. Geçen sezon lig sıralamasında 5. sırada yer alan Spor Toto ve gruplardan gelen 3 takım kura ile eşleşecek. Tek maç üzerinden yapılan maçlar sonunda galip gelen 4 takım "Dörtlü Finale" yükselecek.

Grup maçları programı şöyle:

13 Eylül Cuma:

14.00 Arkas Spor-Akkuş Belediyespor

18.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Develi Belediyespor

20.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Cizre Belediyespor

14 Eylül Cumartesi:

13.00 TÜRŞAD-Arkas Spor

15.00 Altekma - On Hotels Alanya Belediyespor

17.30 İstanbul Gençlik Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor

15 Eylül Pazar:

13.00 Akkuş Belediyespor - TÜRŞAD

15.00 Develi Belediyespor - Altekma

17.30 Cizre Belediyespor - İstanbul Gençlik Spor