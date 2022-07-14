A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile bu akşam saat 18.30'da oynayacağı çeyrek final mücadelesini kazandığı takdirde yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Joo Hee Kang, Güney Kore, voleybol, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı - Son Dakika

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