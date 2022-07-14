Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı

Salon: Ankara
Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Nurper Özbar (Türkiye)
İtalya: Bosetti, Chirichella, Orro, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Lubian, Pietrini, Malinov)
Çin: Diao, Wang Yunlu, Wang Yuanyuan, Gong, Li, Yuan Xinyue (Wang Weiyi, Ding, Chen, Jin, Ni)
Setler: 25-22, 25-19, 24-26, 25-22
Süre: 101 dakika (25, 22, 30, 24)
2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Çin'i 3-1 mağlup eden İtalya, yarı finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile bu akşam saat 18.30'da oynayacağı çeyrek final mücadelesini kazandığı takdirde yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.
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