Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı - Son Dakika
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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı

14.07.2022 17:10
Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı

Salon: AnkaraHakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Nurper Özbar (Türkiye)İtalya: Bosetti, Chirichella, Orro, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Lubian, Pietrini, Malinov)Çin: Diao, Wang Yunlu, Wang Yuanyuan, Gong, Li, Yuan Xinyue (Wang Weiyi, Ding, Chen, Jin, Ni)Setler: 25-22, 25-19,...

Salon: Ankara

Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Nurper Özbar (Türkiye)

İtalya: Bosetti, Chirichella, Orro, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Lubian, Pietrini, Malinov)

Çin: Diao, Wang Yunlu, Wang Yuanyuan, Gong, Li, Yuan Xinyue (Wang Weiyi, Ding, Chen, Jin, Ni)

Setler: 25-22, 25-19, 24-26, 25-22

Süre: 101 dakika (25, 22, 30, 24)

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Çin'i 3-1 mağlup eden İtalya, yarı finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile bu akşam saat 18.30'da oynayacağı çeyrek final mücadelesini kazandığı takdirde yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Joo Hee Kang, Güney Kore, voleybol, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı - Son Dakika

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