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Voleybol: FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası - Son Dakika

Voleybol: FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası

29.09.2021 10:05
Voleybol: FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, System.String[]

FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında Romanya'ya 3-1 mağlup oldu.

FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında Romanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Meksika'nın Durango kentinde devam eden organizasyonda klasman maçında Romanya ile karşılaştı.

Milliler, karşılaşmayı 25-20, 23-25, 25-18 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kaybetti.

18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 7-8'incilik klasman maçında TSİ 19.00'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası - Son Dakika Spor


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