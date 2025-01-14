Voleybol Grup Birinciliği Menteşe\'de Başladı

Spor

Genç Kızlar ve Erkekler A Kategorisi Voleybol Grup Birinciliği müsabakaları, Muğla'nın Menteşe ilçesinde açılış töreniyle başladı.

Organizasyon, Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen açılışla sporcular ve sporseverleri bir araya getirdi. 8 farklı ilden 250 sporcunun mücadele edeceği turnuvada, 14-17 Ocak tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu ve Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak. Sporcular, grup birinciliği için karşılaştırmada rekabet içerisine girecek.

Turnuva boyunca müsabakalara ilgi duyan herkesin, Atatürk Spor Salonu ve Menteşe Spor Salonu'na davetli olduğu belirtildi. - MUĞLA