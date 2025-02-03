Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.
Maç programı şöyle:
12.30 Rams Global Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart (Cizre 100. Yıl)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)
16.30 Fenerbahçe Medicana-On Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
17.00 Halkbank-TÜRŞAD (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Arkas Spor- Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
NOT: Develi Belediyespor-Altekma maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Son Dakika › Spor › Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
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