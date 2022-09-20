Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden PTT, ikinci maçında 22 Eylül Perşembe günü Romanya 'dan Dinamo Bükreş , üçüncü karşılaşmasında ise 24 Eylül Cumartesi günü Sırbistan 'dan OK Partizan'la mücadele edecek. PTT, son karşılaşmasını ise 25 Eylül Pazar günü ev sahibi ekip UOK Banjaluka Volley'le yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › PTT Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nda sahne alacak - Son Dakika

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