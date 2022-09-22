Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden PTT Spor, üçüncü maçında yarın TSİ 21.00'de Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'te düzenlenen organizasyonda PTT Spor, ikinci maçında rakibini 20-25, 25-20, 25-22 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası - Son Dakika

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