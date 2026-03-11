Voleybol Şampiyonası Kütahya'da Sona Erdi - Son Dakika
Voleybol Şampiyonası Kütahya'da Sona Erdi

11.03.2026 16:52
Kütahya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Voleybol Şampiyonası sona erdi, Kastamonu ve Ankara kazandı.

Kütahya'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Organizasyona farklı illerden 16 okul takımı ile yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Şampiyonada yıldızlar erkekler kategorisinde Kastamonu Bozkurt Ortaokulu, yıldızlar kızlar kategorisinde ise Ankara Özel İstek Ortaokulu şampiyonluk kupasını kazandı.

Sporcuların madalya ve kupalarını Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ve diğer protokol üyeleri takdim etti.

Kaynak: AA

