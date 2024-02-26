Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 22. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 22. Hafta Sonuçları

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 22. Hafta Sonuçları

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı. PTT, konuk ettiği Çukurova Belediyespor'u 3-1 yenerek galip geldi. Haftanın diğer maçlarında ise VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1, Galatasaray Daikin, Kuzeyboru'yu 2-3, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Eczacıbaşı Dynavit'i 0-3, Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2, Sarıyer Belediyespor, Fenerbahçe Opet'i 0-3 ve Beşiktaş Ayos, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

26.02.2024 17:39  Güncelleme: 17:41
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında PTT, konuk ettiği Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi.

Ligin 22. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

VakıfBank- Türk Hava Yolları: 3-1

Galatasaray Daikin-Kuzeyboru: 2-3

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Nilüfer Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Sarıyer Belediyespor- Fenerbahçe Opet: 0-3

Beşiktaş Ayos-Karayolları: 3-0

PTT-Çukurova Belediyespor: 3-1

Kaynak: AA

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