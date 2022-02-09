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Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük'te başladı - Son Dakika

Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük'te başladı

09.02.2022 11:35
Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük'te başladı

Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün A ve B takımlarının galibiyetleri ile başladı.

Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün A ve B takımlarının galibiyetleri ile başladı.

Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda ilk olarak Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A Takımı Gençlik Spor Kulübü'nü 25-1, 25-7 ve 25-4'lük setlerle 3-0 yendi. Ardından Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü B Takımı Söğüt Spor Kulübü Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelirken B Takımı da Söğüt Spor'u 25-10, 25-14 ve 26-24'lük setlerle 3-0 yendi. Şampiyon olan takımın Bilecik İlini Türkiye Şampiyonasında temsil edeceği müsabakalarda favori gösterilen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü takımlarının hedefi namağlup şampiyonluk. - BİLECİK

Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük'te başladı
Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük'te başladı
Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük'te başladı
Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük'te başladı

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Bozüyük Belediyesi, voleybol, A Takımı, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük'te başladı - Son Dakika Spor


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