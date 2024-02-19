2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri Türkiye'de Oynanacak - Son Dakika
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2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri Türkiye'de Oynanacak

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri Türkiye\'de Oynanacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic'in katılımıyla yapılan toplantıda, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin Türkiye'de düzenleneceği açıklandı. Şampiyonluk maçlarının oynanacağı şehir ise daha sonra duyurulacak. Bu sezon Türkiye'yi kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Halkbank ile Ziraat Bankkart temsil edecek.

19.02.2024 12:17
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Voleybolda 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, mayıs ayında Türkiye'de oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, İtalya'nın Trieste şehrinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic'in katılımıyla düzenlenen toplantıda alınan karara göre tarihte ilk kez Süper Finaller organizasyonunun Türkiye'de gerçekleştirileceği bildirildi.

5 Mayıs'ta oynanacak şampiyonluk maçlarına ev sahipliği yapacak şehrin ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Halkbank ile Ziraat Bankkart temsil ediyor.

Kaynak: AA

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