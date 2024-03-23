Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi\'nde Normal Sezon Sonu

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 26. ve son hafta maçlarının oynanmasıyla normal sezon sona erdi.
Ligde ilk 4 sırayı alan Halkbank, Fenerbahçe Paralopara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta şampiyonluk yarışı için play-off 1. etap oynayacak. Ligi 5 ila 8. sırada bitiren takımlar ise sıralama için play-off 2. etap maçları yapacak.
Son iki sırada yer alan Bigadiç Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor ise küme düştü.
Play-off 1. etap yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta
Fenerbahçe Paralopara-Ziraat Bankkart
5 ila 8. sırayı belirleyecek play-off 2. etap maçlarındaki eşleşmeler ise şöyle oldu:
Brand Group Alanya Belediyespor-Spor Toto
Arkas Spor- Bursa Büyükşehir Belediyespor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nin ikinci gün yarışları sona erdi. Ümitcan Özdemir ve co-pilotu Kutay Ertuğrul birinci oldu. Yarışta 2 araç kaza, 14 araç ise teknik arızalar sebebiyle yarıştan çekildi. Yarışın son günü ise 24 Mart Pazar günü yapılacak.
2024 Axa Sigorta Kupa Voley yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, V. Bank'ı 25-18, 25-23, 22-25, 24-26 ve 15-12'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Turuncu-beyazlılar, finalde Fenerbahçe Opet'le karşılaşacak.
Macaristan'da düzenlenen Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda milli eskrimci Enver Yıldırım, yarı finalde Macar rakibi Andras Szatmari'ye yenilerek bronz madalya kazandı. Bu madalya, Yıldırım'ın 'Büyükler'de ilk Dünya Kupası madalyası oldu. Diğer Türk eskrimciler Furkan Yaman 57. ve Muhammed Furkan Kalender 61. sırada yer aldı.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek tur atlayan Fenerbahçe Opet ile yarın finalde karşı karşıya gelecek. Kupa Voley'de şampiyonu belirleyecek final karşılaşması Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nde 12 yıl aradan sonra pistlere dönen ünlü pilot Volkan Işık, virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza anı cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Rallide toplamda 16 araç yarış dışı kaldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Bakan Bak, Marmaris Beldibi Mahallesi'ne yapılacak 2 bin seyirci kapasiteli spor salonu, Gençlik Merkezi, tenis kortu ve futbol sahası alanını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, su sporları alanında yapılacak yatırımların Marmaris'e ve Türkiye sporuna hizmet edeceğini belirtti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Spor Toto, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'u 41-31 mağlup etti. İlk yarıyı 20-14 önde tamamlayan Spor Toto, müsabakayı 41-31 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
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