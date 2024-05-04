Voleybolda erkek milli takımlar teknik toplantısı Ankara'da düzenlendi - Son Dakika
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Voleybolda erkek milli takımlar teknik toplantısı Ankara'da düzenlendi

Voleybolda erkek milli takımlar teknik toplantısı Ankara\'da düzenlendi

Ankara'da Türkiye Voleybol Federasyonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Erkek Milli Takımlar ve Teknik Kuru Koordinatörü Semih Oktay başkanlığında bir araya gelindi. A Milli Erkek Takımı Menajeri Orkun Özel, A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Cedric Enard ve Altyapı Milli Takımlar Antrenörü Engin Yılmaz da toplantıya katıldı. Toplantıda, 2024 yılı altyapı milli takımlarının hedefleri ve oyuncu profilleri hakkında sunum yapıldı.

04.05.2024 12:53
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Voleybolda erkek milli takımlar teknik toplantısı Ankara'da düzenlendi.

Erkek Milli Takımlar ve Teknik Kuru Koordinatörü Semih Oktay başkanlığında Türkiye Voleybol Federasyonunda (TVF) yapılan toplantıya, A Milli Erkek Takımı Menajeri Orkun Özel, A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Cedric Enard ???????ve Altyapı Milli Takımlar Antrenörü Engin Yılmaz katıldı.

Erkek Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Kazım Hidayetoğlu toplantıda TVF Spor Lisesi, TVF Spor Lisesi Voleybol İhtisas Kulübü faaliyetleriyle 2024 yılı altyapı milli takımlarının hedefleri ve oyuncu profilleri hakkında sunum yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Voleybolda erkek milli takımlar teknik toplantısı Ankara'da düzenlendi - Son Dakika

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