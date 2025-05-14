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Voleybolda Milli Takım Hedefleri

Bedirhan Bülbül, A Milli Voleybol Takımı'nın yaz dönemi hedeflerini değerlendirdi.

14.05.2025 11:43
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncularından Bedirhan Bülbül, başarılı bir yaz dönemi geçireceklerine inanıyor.

Bedirhan Bülbül, AA muhabirine, geride kalan sezonu ve yaz döneminde milli takımla hedeflerini değerlendirdi.

Ziraat Bankkart formasıyla CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonluğu yaşayan Bedirhan Bülbül, Türk kulüplerinin erkeklerde son derece başarılı bir sezon geçirdiğini kaydetti.

Türk kadın voleybol takımlarının da Avrupa'da başarılı bir sezonu geride bıraktığını aktaran 25 yaşındaki oyuncu, "Bu başarıları milli takıma yansıtmamız gerekiyor. Önümüzde uzun bir milli takım sezonu var. Kadın ve erkek milli takımları olarak kamplara başladık. İstanbul ve Ankara'da hazırlıklarımız sürüyor. Önümüzde Milletler Ligi maçları var. Biz çok ümitliyiz. Güzel çalışıyoruz, güzel başladık. Çok da iyi bir ekibimiz var, Milletler Ligi'nde iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle Çin'de bir turnuva var. Sonrasında Bulgaristan ve Japonya. İlk hedefimiz finallere gitmek. Ardından Dünya Şampiyonası var, çok yoğun bir program bizi bekliyor diyebilirim." açıklamasını yaptı.

"Yükselen grafiğimiz devam ediyor"

Milli takımda çok güzel bir arkadaşlık ortamı bulunduğunu, bunun da başarının anahtarı olduğunu dile getiren Bedirhan Bülbül, voleybolda çok yoğun bir sezon yaşadıklarının altını çizdi.

Kulüp sezonunda milli takımı, milli takım kampında ise kulüp sezonunu özlediklerini belirten Bedirhan Bülbül, şöyle devam etti:

"Milli takım biraz daha sıkı geçiyor diyebilirim. Birçok sporcu ailesini, evini, eşini, dostunu, çocuğunu bırakıp geliyor buraya. Birçok şeyden ödün verip geliyor. Bunu tamamen Türk bayrağı için, milletimiz için yapıyoruz. Kampta arkadaşlığımız çok iyi. Ortamımız da buna keyif katıyor. 3-4 aylık sürenin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Çok yoğun bir sezonun ardından milli takıma başladık. 10 gün izin yapabildik sadece. 3-4 aylık bir milli takım sezonu olacak. Bu dönem, başarılarla tamamlandığı zaman daha keyifli olacaktır diyebilirim. İnşallah güzel bir milli takım sezonu bizi bekliyor."

Voleybolun Türk sporunun yükselen değeri olduğunu vurgulayan Bedirhan Bülbül, şunları söyledi:

"Kadınlarımızın geçtiğimiz yıllardaki başarıları inanılmaz. Tüylerimiz diken diken oldu. Hepimiz aynı bayrağın, aynı çatının altındayız. Kadınlarımıza desteğimizi her yıl olduğu gibi bu yıl da vereceğiz. Erkek voleybolu olarak biz de elimizden geleni yapacağız. Bizim de yükselen grafiğimiz devam ediyor. Geçen yıl Milletler Ligi'nde bekleneni veremediğimizi düşünüyorum. Ama bu sene kesinlikle telafi edeceğiz. Güzel bir sporcu ekibimiz var. Kadın ve erkek milli takımları olarak bu yaz çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA

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