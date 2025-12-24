Volkan Demirel adım adım Antalyaspor'a - Son Dakika
Volkan Demirel adım adım Antalyaspor'a

24.12.2025 15:43
Erol Bulut ile yolların ayıran Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel ile görüşmelerde bulunuyor. İki tarafın yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği belirtilirken, genç teknik adamın imza atmadan önce bir şart koyarak transfer tahtasının açılmasını istediği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de kötü günler geçiren Antalyaspor, Erol Bulut ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü arıyor.

VOLKAN DEMİREL İLE GÖRÜŞME

Antalyaspor, son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran ve başkan değişikliği sonrası görevi bırakan genç teknik direktör Volkan Demirel ile görüşmelerde bulundu.

İMZA İÇİN TEK BİR ŞARTI VAR

İki tarafın uzun süre gerçekleştirdiği görüşmelerde olumlu mesafe kat edilirken, 44 yaşındaki teknik adamın Antalyaspor yönetiminden transfer yasağının kaldırılmasını istediği, bu yasağın kaldırılması halinde resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

BAŞKAN HAREKETE GEÇTİ

Volkan Demirel bu sözleri sonrası Başkan Rıza Perçin, sorunlu dosyaların çözümü için harekete geçti. Hali hazırda FIFA'da borç sebebiyle 5 dosyası bulunan Akdeniz temsilcisinin bunları kapatabilmesi için 2.5 milyon euro gerekirken, 1.5 milyon Euro ödeme ve vade seçeneğiyle engelin kaldırılması planlanıyor.

Gençlerbirliği, Volkan Demirel, Antalyaspor, Erol Bulut, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    Dön dolaş gel 1 ay sonra istifa 23 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
