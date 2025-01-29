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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız

Fırat AKAY/ BODRUM, - SÜPER Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Bodrum FK hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Volkan Demirel ve yeni transfer Enis Bardhi açıklamalarda bulundu. İyi bir futbol oynadıklarını söyleyen Volkan Demirel, "Alt sıralardaki direkt rakibimizle oynayacağız, yendiğimiz takdirde puan farkı azalacak. İleriye daha umutla bakacağız. Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız, futbol anlamında çok iyi oynuyoruz" dedi.

Hakem kararları nedeniyle yaşanan puan kayıplarına değinen Demirel, "Geçen haftaki Eyüpspor maçında Celal'in pozisyonunun net penaltı olduğunu gördük. Ondan önce Beşiktaş maçında da 3 penaltı söylendi ama Taylan'ın pozisyonunun net penaltı olduğunu söyledik. Biz 3 penaltı istemiyoruz en azından 1'ni verin düşüncesindeyim. Hak, hukuk neyse onun verilmesinden yanayız. Beşiktaş maçında 1 puan, geçen haftaki maçta penaltı verseler 3 puanımız daha olacaktı. Biz aynı şekilde mücadele etmeye ve oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'TRANSFERLERİMİZ SÜRECEK'

İyi futbolun karşılığını sonuç olarak alamadıklarını ifade eden Volkan Demirel, "Skor olarak üzüntülüyüm. Analizlerde oyuncular neyi nasıl yapacaklarını çok iyi anlıyor. Çocuklar dediğimiz her şeyi yapmaya çalışıyor, eksik olan sadece skor. Onun için de biraz kalite lazım. Aramıza Okita ve Bardhi katıldı. Geçen maçta Bardhi'den son 10 dakika faydalandık ama bu maçta biraz daha fazla süre vereceğiz, Okita yavaş yavaş kendini hissettiriyor. Yeni gelecek 2-3 transferle inşallah daha iyi takım oyunu ve takım skoru yakalayacağız" yorumunu yaptı.

'FUTBOLCULAR BAŞARIYA ODAKLANDI'

Oyuncuların motivasyonunda sıkıntı olmadığını sözlerine ekleyen 43 yaşındaki teknik adam, "Oyuncularımızın hepsi biz ne kadar başarıyı istiyorsak, taraftar nasıl başarıyı istiyorsa, onlar daha fazla istiyor. 1'inci aktör futbolcular, en çok üzülen onlar. Takımızın mücadelesiyle Konya'da iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum. Direkt rakibimizle oynayacağız, yendiğimiz takdirde puan farkı azalacak. İleriye daha umutla bakacağız. Tek eksiğimiz skor, skoru aldığımız takdirde daha güzel şeyler konuşacağız" dedi.

YENİ TRANSFER ENİS BARDHİ ÇOK MUTLU

Bodrum FK'ya yeni katılan orta saha oyuncusu Enis Bardhi ise kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini belirtti. Bodrum FK'nın kendisine güvendiğini belirten Kuzey Makedonyalı futbolcu "Kulübümün bana olan güveninden dolayı teşekkür ederim. Bu projenin içinden olmaktan dolayı mutluyum. Sezon sonuna kadar takımım için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Umarım takım halinde istediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz. Fiziksel olarak yüzde yüz hazır olmadığımı söyleyebilirim ancak fiziksel olarak tek başıma bireysel antrenmanlarımı yaptım. Burada hocamızla oturup karar vermemiz gerekiyor. Bardhi olarak şunun sözünü verebilirim. Takımımın ligde kalması için yüzde yüzümü vereceğim, takım arkadaşlarımla birlikte elimden geleni yapacağım" diye konuştu.