Volkan Demirel, \'\'Sen mi Ederson mu?\'\' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

Fenerbahçe'nin iki farklı dönem kadrosunu kıyaslayan Volkan Demirel, kendisine yöneltilen "Volkan mı Ederson mu?" sorusuna tereddütsüz "Ederson" yanıtını verdi. Yanıt, sosyal medyada da dikkat çekti.
Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 2014 yılında Süper Kupa'yı kazandığı kadro ile 2026'da kupayı alan kadroyu karşılaştırdı. Deneyimli isim, iki takımın oyuncu kalitesi ve rekabet düzeyi üzerinden değerlendirmelerde bulundu.
Demirel'e kıyaslama sırasında yöneltilen "Volkan mı Ederson mu?" sorusu da gündem oldu. Volkan Demirel, soruya hiç düşünmeden "Ederson" yanıtını verdi. Bu cevap, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.
