Volkan Demirel, ''Sen mi Ederson mu?'' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Volkan Demirel, ''Sen mi Ederson mu?'' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

Volkan Demirel, \'\'Sen mi Ederson mu?\'\' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
13.01.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, takımın 2014 ve 2026 kadrolarını karşılaştırdı. Kendisine yöneltilen 'Volkan mı Ederson mu?' sorusuna tereddütsüz 'Ederson' yanıtını verdi. Demirel'in bu yanıtı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe'nin iki farklı dönem kadrosunu kıyaslayan Volkan Demirel, kendisine yöneltilen "Volkan mı Ederson mu?" sorusuna tereddütsüz "Ederson" yanıtını verdi. Yanıt, sosyal medyada da dikkat çekti.

FENERBAHÇE'NİN İKİ DÖNEM KADROSUNU KIYASLADI

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 2014 yılında Süper Kupa'yı kazandığı kadro ile 2026'da kupayı alan kadroyu karşılaştırdı. Deneyimli isim, iki takımın oyuncu kalitesi ve rekabet düzeyi üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

"VOLKAN MI EDERSON MU?" SORUSUNA NET YANIT

Demirel'e kıyaslama sırasında yöneltilen "Volkan mı Ederson mu?" sorusu da gündem oldu. Volkan Demirel, soruya hiç düşünmeden "Ederson" yanıtını verdi. Bu cevap, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

Volkan Demirel, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel, ''Sen mi Ederson mu?'' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    yani kendisini söylese ne değişecek, göz var nizam var, futbol cahili olmayan herkesin açık ara net görüşü 2 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
12:08
Derbi üzerinden MEXC kampanyası Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:36:17. #7.11#
SON DAKİKA: Volkan Demirel, ''Sen mi Ederson mu?'' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.