Volkan Demirel Süper Lig\'in yeni takımına imzayı atıyor

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un Volkan Demirel ile görüştüğü öne sürüldü.

"GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ" İDDİASI

Demokrat Kocaeli'nin haberine göre; dün İzmit'e gelen teknik direktör adaylarından Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirildi. Karşılıklı olarak şartlar masaya yatırıldı ve anlaşma zemini arandı.

BODRUM FK KARNESİ VE KARİYERİ

Volkan Demirel, bu sezon Bodrum FK'nın başında 13 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alarak maç başına 0.77 puan ortalaması yakalamıştı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, daha önceden Fatih Karagümrük ve Hatayspor'da da teknik direktör görevini üstlendi.