Wagner Pina: Hedef Şampiyonluk - Son Dakika
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Wagner Pina: Hedef Şampiyonluk

Wagner Pina: Hedef Şampiyonluk
18.07.2025 19:22
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Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina, şampiyonluk hedefiyle takıma katkı sağlamayı amaçlıyor.

Nurgül GÜNAYDIN/ERZURUM, –TRABZONSPOR'un yeni transferlerinden Wagner Pina, kulüpteki hedeflerini ve yeni sezona dair düşüncelerini paylaştı. Enerjisiyle takıma katkı sağlamak istediğini belirten Portekizli sağ bek, "Bu büyük şehirde elimden gelenin en iyisini vermeye ve uzun yıllar bu formaya hizmet etmeye hazırım. Sahada elimden gelenin en fazlasını vermeye çalışırım. Takım olarak başarı hedefliyoruz ve bunun için kolektif oyun anlayışıyla mücadele edeceğiz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor'da yeni transferlerinden Wagner Pina açıklamalarda bulundu.

Kendini enerjik bir oyuncu olarak tanımlayan Pina, "Belki beni buraya getiren özelliklerim, kulübün beni tercih etmesini sağlayan özelliklerim, hem savunmada hem hücumda kulübe yardımcı olmak, takıma, saha içinde olabildiğince yardımcı olabilmek. ve aynı şekilde bütün görevlerimi yerine getirebilmek. Belki bunun dışında şunu da ekleyebilirim enerjimle birlikte sahada ne kadar enerjim varsa her zaman bunu vermeye çalışan bir oyuncuyum. Belki de kulübün beni tercih etme sebeplerinden, beni buraya getiren özelliklerden birkaçını bunlar olarak sayabiliriz" diye konuştu.

'DAHA ÖNCE BURADA OYNAYAN PORTEKİZLİ OYUNCULAR GİBİ İZ BIRAKMAK İSTİYORUM'

Trabzonspor'un daha önce kadrosunda yer alan Portekizli oyuncularla temas kurduğunu aktaran Pina, "Trabzonspor'da daha önce oynamış Portekizli oyuncularla görüşüp görüşmediği yönündeki soruya Pina, "Aslında normal bir durum diyebiliriz. Çünkü oyuncular burada başarı kazandıkça kulüp de o tarzda oyuncuları belki de o kültürden gelen oyuncuları bünyesine katmaya devam ediyor. Ben de yine bu şekilde devam eden seriden biriyim diyebilirim aslında. Çünkü o oyuncular başarı kazandılar. Ben de onlar gibi kulüpte iz bırakabilmek başarımla burada devam edebilmek istiyorum. Onlardan biriyle konuştum tabi ki. Pedro Malheiro ile henüz birkaç gün önce konuştuk. Kulüple ilgili bilgiler verdi. Takımla ilgili benim bilmem gereken şeyleri anlattı. Gayet yardımcı oldu kendisi" dedi.

'FATİH HOCA İYİ BİR MENTALİTEYE SAHİP'

Teknik direktör Fatih Tekke'nin oyun anlayışını değerlendiren Pina şunları söyledi:

"Hocamızın oyun mantalitesini; gayet iyi bir oyun mantalitesi olarak tarif edebilirim aslında. Çünkü bekler çok önemli ama sadece bekler değil bütün oyuncuların çok önemli bir rolü ve görevi var bizim oyunumuzda. Tabi ki bireysel olarak başarılar kazanmak bireysel olarak takıma faydalı olmak istiyoruz belki ama en önemli olan şey kolektif başarı. Biz de bu kolektif başarının peşinde koşuyoruz açıkçası. Hocamızla ilgili şunu söyleyebilirim, gayet iyi bir antrenör olduğunu görüyorum kendisinin. Bizimle her fırsatta konuşmaya, bize bu oyun mantalitesini anlatmaya bunu aşılamaya çalışıyor. Hep beraber iyi bir sezon geçirebilmeyi umuyoruz. Bunun başlangıcı da umuyorum burada olacak"

'SİSTEMLER ARASINDA FARK GÖRMÜYORUM

Farklı oyun sistemlerine uyum sağladığını dile getiren genç oyuncu, "Oynadığım takımlar 5'li daha doğrusu 3'lü oynayan takımlarda oynadım. Ama milli takımlarda oynadığımda hep 4'lü oynadım. Çok büyük fark görmüyorum. Ama hocamızın oyun anlayışında 4'lü belki başlıyorsak bile daha sonra sistem 3'lüye ya da 5'liye dönebiliyor. O açıdan ikisi arasında çok büyük bir fark görmüyorum" ifadelerini kullandı.

'ÖNCELİĞİM TRABZONSPOR'DA BAŞARILI OLMAK'

Trabzonspor'daki kariyerine odaklandığını vurgulayan Pina, "Benim en öncelikli hedefim Trabzon'da, Trabzonspor'da başarılı olabilmek ve olabildiğince fazla sayıda maç oynayıp takıma yardımcı olabilmek. Çünkü buranın ne kadar iyi bir takım olduğunu ne kadar iyi bir kulüp iyi bir şehir olduğunun farkındayım. Dolayısıyla ben de bu büyük şehirde bu büyük takımda elimden gelenin en iyisini verebilmeye ve uzun yıllar bu formaya hizmet edebilmeyi umuyorum. Daha önce de bahsetmiştim. Djaniny benim adıma önemli referans noktalarından bir tanesi. Milli takımdan tanıdığım bir arkadaşım. Djaniny de benim sürekli konuşarak iletişimde kalarak hem milli takım hakkında hem burası hakkında önemli bilgiler verdi. Benim adıma hem milli takımda oynamak tabi ki çok önemli ama daha öncelikli olan şey tabi ki Trabzonspor'da başarılı olup oradan milli takımda devam edebilmek. Dediğim gibi iyi bir sezon başlangıcı ile de bu başlangıcı yapmak istiyorum ben" dedi.

'HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK, KADROMUZ GÜÇLÜ'

Takımın kalitesine güvendiğini belirten Portekizli sağ bek, "İyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Aramıza katılan hem genç arkadaşlarımız hem de tecrübeli arkadaşlarımızın çok iyi oyuncular olduklarını görebiliyorum ben. Kaliteli bir kadroya sahip olduğunu görebiliyoruz. Hocamızın bize verdiği fikirlerle bize aşıladığı oyun mantalitesi ile birlikte ki bunu gerçekten iyi bir mantalite olarak görüyorum, başarılar kazanacağımı düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor gibi bir kulüpteyseniz hedef her zaman şampiyonluk. Dolayısıyla şampiyonluk hedefinin zor olduğunun tabi ki farkındayız. Ama bunu başaracak gücümüzün olduğunun farkındayız. Aramıza katılacak, gelece ve gidecek oyuncularla birlikte çok da iyi bir kadro olacağımızın bilincindeyiz. ve iyi bir kadromuz var diye düşünüyorum. Çünkü hedefleri başarabilecek bir kadro" şeklinde konuştu.

'EKSİKLERİMİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUM'

Kendini genç bir oyuncu olarak gören Pina, gelişime açık olduğunu vurgulayarak "Ben kendimi genç bir oyuncu olarak da görebilirim. Dolayısıyla geliştirmem gereken daha iyiye gitmesi gereken birçok yönüm olduğunda da bahsedebiliriz. Ama hücum yönünden değerlendirecek olursak üçüncü bölgede belki son final paslarında, son dokunuşlarda belki biraz kendimi daha da geliştirmem gerekir. Yine savunmada da aynı şekilde kaleye yakın pozisyonlarda daha iyi pozisyon alıp kaleye savunmamıza daha fazla yardımcı olmam gerekir. Ama bahsettiğim gibi bunun üzerine zaten çalışıyorum ve kendimi genç bir oyuncu olarak görüyorum. Önümde uzun yıllar var ve bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIZ'

Son olarak da taraftarlara mesaj veren Pina "Bizim oynadığımız her maçta sahada olduğumuz her an elimizden gelenin en fazlasını yapacağımızdan hiç şüpheleri olmasın. Çünkü sahaya çıktığımız her saniye Trabzonspor'un hedefleri uğruna mücadele vermeye devam edeceğiz. Ki hedeflerin her zaman şampiyonluktan geçtiğinin bilincindeyiz. Şampiyonluğun da her maçtaki mücadeleden geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla her maça çıktığımız da sahada olduğumuz her an hem taraftarlarımız için hem de kulübümüz için mücadele vermeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Trabzon, Erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wagner Pina: Hedef Şampiyonluk - Son Dakika

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