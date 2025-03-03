Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama - Son Dakika
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Spor

Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama

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Wanda Nara, boşanma aşamasında olduğu Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yi Maxi Lopez'in çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle eski eşiyle birlikte şikayet etti. Arjantin basınına göre söz konusu iddia, çocukların okulundan gelen mesajla ortaya çıktı. İkilinin boşanma davası 11 Mart'ta görülecek.

03.03.2025 17:40  Güncelleme: 18:44
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara arasında 11 Mart'ta görülecek dava öncesi Arjantin basınında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

"MAXI LOPEZ'İN ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULUYOR"

Son günlerde Wanda Nara ve eski Maxi López'in, çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla Mauro Icardi'yi suçladıkları ve bu durumun çocukların gittiği okulundan gelen mesaj üzerine ortaya çıktığı iddia edildi.

Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama

ICARDI'DEN YALANLAMA: BANA 'BABA' DİYORLAR

Icardi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bana şiddet uyguladığımı bildiren kişinin, bana üç çocuğumu görmem için mektup yazan kişi olup olmadığından emin değildim. Çünkü onları ben büyüttüm ve onlar bana baba diyor" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama

WANDA NARA: ŞİKAYETTE BULUNDUM

A24'ün haberine göre Türkiye gezisinin ardından Arjantin'e dönen Wanda Nara, oğullarından birinin okulundan gelen ve Mauro Icardi'nin şiddet uyguladığı iddialarına işaret eden güçlü raporu kameralar karşısında duyurdu. Nara "Nasıl sızdırıldığını bilmiyorum, bana çok ciddi görünüyor, şikayette bulundum, bana öyle geliyor ki her şeyin bir sınırı var ve bu benim sınırım çocuklarım. Bu raporların basına nasıl sızdığını bilmiyorum. Küçük bir çocuğun söylemeye cesaret ettiği şeyi inkar etmeyeceğim, bazen yıllar geçiyor. 19 Şubat'a kadar, çocuklarımın son doğum gününe kadar Mauro'yu davet ettim, ona yazdım, tüm doğum günlerine davet ettim. Sonra işler değişti, çok ciddi bir şikayet vardı" dedi.

Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama

"MAXI LOPEZ DE ŞİKAYET ETTİ

Wanda Nara, "Şikayet (mesajdan) iki gün sonra yapıldı. O ana kadar her zaman iyi niyetliydim. Bazı durumları biliyordum ama okulun ciddiyetini bilmiyordum. Maxi Lopez de ben de şikayette bulunduk" şeklinde konuştu.

Wanda Nara\'dan Icardi\'nin hayatını karartacak suçlama

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Son Dakika Spor Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İsik Hizi:
    Bu kadının davranışları bana çok cingenece geliyor 19 4 Yanıtla
  • barış özcan:
    Az ötede oynayın, burası Arjantin değil, genişlikte biryere kadar. Şu mübarek Ramazan ayında GS lilerde aynı fikirdedir. 11 0 Yanıtla
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