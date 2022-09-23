Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi... - Son Dakika
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Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...

23.09.2022 19:37

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin takım arkadaşı Maxi Lopez ile evli olduğu dönemde birliktelik yaşamaya başladığı sonrasında evlendiği eşi ve menajeri Wanda Nara, Arjantinli yıldızla ayrıldıklarını duyurdu. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ikiliden Wanda Nara'nın yıldız futbolcuyu şarkıcı L-Gante ile aldattığı öne sürüldü.

Gece yarısı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Icardi'den ayrıldığını açıklayan Wanda Nara'nın bu kararı almasının arkasında bir aldatma olabileceği gündeme geldi.

ICARDI ÇOK RAHATSIZ OLDU

Ayrılık haberinin ardından ise Arjantin basınında çıkan iddialar Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı yönünde. Ülke basınında yer alan haberlerde Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile yakınlaştığı ve Icardi'nin bu durumdan oldukça rahatsız olduğu belirtildi.

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AÇIKLAMANIN ÜZERİNE AYRILIK KARARI GELDİ

L-Gante ile yakınlaştığını düşünen Mauro Icardi, Wanda Nara ile tartıştı. Bu söylentiler üzerine Wanda Nara'nın kardeşi Zaira Nara açıklama yaparken, "Wanda ile L-Gante'nin müziğiyle dans etmeyi seviyoruz. Icardi'den ayrılmadı. Ablamın özel hayatı hakkında konuşmam. O evli ve erkeklerden bahsetmiyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklarımın üzerinden çok geçmeden ise Wanda Nara ayrılık kararı aldı.

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Son Dakika Spor Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi... - Son Dakika
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