Icardi, Wanda Nara'yı hemen unuttu! Yeni sevgilisi fiziğiyle mest etti

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan evliliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Arjantinli yıldızın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.
La Nacion'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra yeniden bir araya gelmiş ancak ikilinin ilişkisi çok uzun sürmemiş ve yine bitmişti. Arjantinli yıldızın, Arjantinli model Floppy Tesouro ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Wanda Nara ve Mauro Icardi, Eylül ayında ayrıldıklarını açıklamışlardı. Ayrılık süreci sonrası birbirlerini suçlayıcı ifadeler kullanırken Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olduğunu duyurmuştu.
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