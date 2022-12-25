Icardi, Wanda Nara'yı hemen unuttu! Yeni sevgilisi fiziğiyle mest etti - Son Dakika
Üye Girişi

Icardi, Wanda Nara'yı hemen unuttu! Yeni sevgilisi fiziğiyle mest etti

25.12.2022 12:09

Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyi sonlandıran Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Arjantinli model Floppy Tesouro ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan evliliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Arjantinli yıldızın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

ARJANTİNLİ MODEL İLE AŞK YAŞIYOR

La Nacion'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra yeniden bir araya gelmiş ancak ikilinin ilişkisi çok uzun sürmemiş ve yine bitmişti. Arjantinli yıldızın, Arjantinli model Floppy Tesouro ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Floppy Tesouro

WANDA NARA İLE L-GANTE BİRLİKTE

Wanda Nara ve Mauro Icardi, Eylül ayında ayrıldıklarını açıklamışlardı. Ayrılık süreci sonrası birbirlerini suçlayıcı ifadeler kullanırken Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olduğunu duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den alacağı iddia edilen tazminat duyanları şaşırttı Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den alacağı iddia edilen tazminat duyanları şaşırttı

Mauro Icardi, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi, Wanda Nara'yı hemen unuttu! Yeni sevgilisi fiziğiyle mest etti - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Icardi, Wanda Nara'yı hemen unuttu! Yeni sevgilisi fiziğiyle mest etti
11:39 Rüşvetçi Yunan vekilin hapishane yemekleri ortaya çıktı! Menü duyanları şaşkına çevirdi
11:37 Aldığı kilolarla gündem olan oryantal Tanyeli son halini takipçileriyle paylaştı
11:28 Türkiye'de sadece hayvanat bahçelerinde bulunan zebra için Ankara Müftüsü "Eti helaldir" dedi!
11:04 Fenerbahçe neden yenildi? Trabzonspor maçının ardından bomba Jorge Jesus iddiası
10:56 Şaşkınlık yaratan gelenek! Düğünden sonra gerdek için hazırlanan odaya gelinin annesi de giriyor
10:37 Maltepe'de geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın başladı
10:32 Model Cansu Taşkın'dan iddialı poz! Yırtmaçlı elbisesiyle yatarak kamera karşısına geçti
10:30 Tuzlaspor-Altay karşılaşmasında olay protesto! Son dakikada yaşananların ardından maçı bıraktılar
10:06 Danimarka istihbaratından Rusya ile ilgili nükleer silah açıklaması! Tüm ülkelere uyarıda bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2022 12:19:40. #1.13#
SON DAKİKA: Icardi, Wanda Nara'yı hemen unuttu! Yeni sevgilisi fiziğiyle mest etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement