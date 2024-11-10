Wanda Nara\'nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe

Spor

Yemeği tadınca olanlar oldu! Sağlık ekipleri stüdyoda müdahale etti

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrılık sürecinde olduğu eşi Wanda Nara son günlerde gündemden düşmezken, Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante ile açtığı canlı yayın ortalığı birbirine kattı.

"EN BÜYÜK FENERBAHÇE"

Rapçi L-Gante, canlı yayında yorumlarda Fenerbahçe sözlerini görmesinin ardından "En büyük Fenerbahçe" dedi. Bu görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı. Arjantinli rapçi, yaptığı paylaşımlardan birinde Fenerbahçe taraftarı olacağını ifade ederken bir diğerinde de Edin Dzeko'nun fotoğrafını paylaştı. L-Gante'nin bu hareketlerine sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki yağdı.

İşte L-Gante'nin o paylaşımları;